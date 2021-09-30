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فريدة الشوباشي: "كنت بروح المحكمة بميني جيب وما كان في تحرش" (فيديو)

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 10:05 م
كساب أحمد
قالت الكاتبة فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعد نموذجا مثاليا للرجل المصري الأصيل الذي يحب المرأة الأم والأخت، مشيرة إلى أن الشخص الذي لا يحترم المرأة ليس محترما.

فريدة الشوباشي
وأضافت "الشوباشي خلال حوارها مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن مصر لم يكن بها حالات تحرش قبل 25 يناير، مستطردة: "كنت بروح المحكمة بـ "ميني جيب"، وماكنش في تحرش".

ظاهرة التحرش
وتابعت عضو مجلس النواب: "لم أسمع طوال حياتي عن تحرش في الستينيات، رغم أن نسب الجمال بين الفتيات كانت مرتفعة"، معقبة: "كان فيه قمرات ولكن ماكنش فيه حالات تحرش".


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ميني جيب فريدة الشوباشي تحرش السيسي

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