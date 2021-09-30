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غدا.. منتخب السويس يستضيف زد في أولى مشوارة بالقسم الثانى

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 10:07 م
بوابة الفجر
محمود ابو الليل


يستضيف غدا الجمعه في الساعة الثانية والنصف الفريق الكروى الأول بنادى منتخب السويس نظيرة فريق زد ، في المباراة المقرر اقامته على استاد الجيش بالسويس في إطار أولى منافسات أبناء الغريب بمجموعة القاهرة والقناة بدورى القسم الثانى.

حيث يسعى الفريق السويسي بقيادة سعد فاروق حصد الثلاث نقاط للدخول مبكرا في المنافسة على أمل تحقيق حلم الصعود للدورى الممتاز.


في المقابل يدخل فريق زد بقيادة اسماعيل يوسف المباراة لتحقيق الفوز والعود بالثلاث نقاط ليكون في مقدمة الفرق المنافسة للصعود.

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