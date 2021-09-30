Advertisements

محمد بن راشد عن افتتاح "إكسبو 2020 دبي": ليلة اختصرت المسافات وجمعت الأمم والثقافات

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 10:06 م
بوابة الفجر
وكالات
قال نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الخميس، إن حفل افتتاح "إكسبو 2020 دبي" اختصر المسافات وجمع الأمم والثقافات.

أضاف الشيخ محمد بن راشد، في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "ليلة اختصرت المسافات.. وجمعت الأمم والثقافات.. ورسخت مكانة دبي والإمارات".

مضيفًا: "أهلا بالعالم.. أهلاً بالمستقبل.. أهلاً بالإنسان من كل مكان في إكسبو دبي".

شهدت مدينة دبي الإماراتية، مساء اليوم الخميس، حفل افتتاح معرض "إكسبو 2020 دبي"، بمشاركة نخبة من الفنانين العرب والعالميين.

أخبار تهمك

غموض يحيط بموقف نجم الأهلي من مباراة دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 9 دقيقة

لابورتا يُحدد موعد إقالة كومان

منذ حوالي 6 ساعات

برشلونة إلى حافة الهاوية

منذ أقل من نصف ساعة

صدمة في بيراميدز بسبب صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. موسيماني يرفض رحيل " أخطبوط " الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. شيكابالا يفجر أزمة مدوية في الزمالك

منذ حوالي 22 ساعة

أول قرار من إيهاب جلال بعد التعادل أمام الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. حقيقة حصول الأهلي على توقيع أشرف بن شرقي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.."شريف" يسجل أول هدف لمصر في عهد كيروش (فيديو)

منذ ثلث ساعة

عاجل.. مفاجآت في تشكيل منتخب مصر أمام ليبيريا

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل - قرار ناري من لابورتا ضد كومان بعد خسارة برشلونة أمام بنفيكا

منذ يوم

التعليم تحدد آليات غلق المدارس حال ظهور إصابات كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. تطور جديد بشأن أزمة منع القيد في الزمالك

منذ 38 دقيقة

عاجل - ثلاثي برشلونة يطالبون لابورتا بإقالة كومان.. لا يعرف شيئًا عن التدريب

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. كيروش يستقر على تشكيل مصر لمباراة ليبيريا وسط مفاجأت بالجملة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. ضربة قاضية تضرب الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
10:01 م

عاجل.. تطور جديد بشأن أزمة منع القيد في الزمالك

التعليم تحدد آليات غلق المدارس حال ظهور إصابات كورونا

11:22 ص

عاجل.."شريف" يسجل أول هدف لمصر في عهد كيروش (فيديو)

10:18 م

عاجل.. مفاجآت في تشكيل منتخب مصر أمام ليبيريا

08:02 م

عاجل.. موسيماني يرفض رحيل " أخطبوط " الأهلي

04:00 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements