محمد بن راشد عن افتتاح "إكسبو 2020 دبي": ليلة اختصرت المسافات وجمعت الأمم والثقافات

قال نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الخميس، إن حفل افتتاح "إكسبو 2020 دبي" اختصر المسافات وجمع الأمم والثقافات.





أضاف الشيخ محمد بن راشد، في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "ليلة اختصرت المسافات.. وجمعت الأمم والثقافات.. ورسخت مكانة دبي والإمارات".





مضيفًا: "أهلا بالعالم.. أهلاً بالمستقبل.. أهلاً بالإنسان من كل مكان في إكسبو دبي".





شهدت مدينة دبي الإماراتية، مساء اليوم الخميس، حفل افتتاح معرض "إكسبو 2020 دبي"، بمشاركة نخبة من الفنانين العرب والعالميين.