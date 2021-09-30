أهدر الهلال فرصة الاقتراب من صدارة ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (دوري المحترفين السعودي)، بتعادله 1-1 مع مضيفه الحزم، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 7 من المسابقة.



ورفع الهلال رصيده إلى 12 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطتين خلف ضمك المتصدر، وبفارق نقطة خلف الاتحاد صاحب المركز الثاني الذي يلعب غداً مع الأهلي، حيث سيكون لديه فرصة تصدر ترتيب المسابقة في حال الفوز.



وتقدم الهلال عن طريق الفرنسي بافتيمبي غوميز في الدقيقة 57، قبل أن يدرك الحزم التعادل عبر محمد موحا في الدقيقة 73 من ضربة جزاء.



وفي مباراة أخرى بالمرحلة ذاتها، خيم التعادل السلبي على مواجهة الاتفاق والفتح.



ورفع الفتح رصيده إلى تسع نقاط في المركز السابع، فيما يحتل الاتفاق المركز العاشر برصيد سبع نقاط.