Advertisements

المعاينة تكشف ملابسات اندلاع النيران في منطقة الزرايب بأوسيم

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 10:12 م
حريق
حريق
إيمان عبد العاطي
كشفت المعاينة الأولية لقوات الدفاع المدني بالجيزة عن ملابسات اندلاع حريق هائل في منطقة الزرايب بمركز أوسيم شمال المحافظة مساء اليوم الخميس.

معاينة أولية 
وبينت المعاينة نشوب حريق بكمية مخلفات بقرية البراجيل دون وقوع أي خسائر بشرية، وسط تواجد القوات لإخماد ألسنة اللهب.

حالة من الفزع والخوف انتابت سكان منطقة الزرايب التابعة لمركز أوسيم شمال الجيزة؛ إثر إندلاع الحريق.

أصوات انفجار تنامت إلى مسامع الأهالي مع ارتفاع ألسنة اللهب وتصاعد كثيف للأدخنة التي شكلت سحابة سوداء غطت سماء المنطقة.

الحماية المدنية بالجيزة 
وانتقل اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة على رأس قوة مكبرة من الدفاع المدني إلى محل الحريق فور إخطار تلقاه من إدارة شرطة النجدة.

وتلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة تتبعها ألسنة لهب ترتفع لأمتار بمنطقة الزرايب.

ودفع اللواء جابر بهاء مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ 7 سيارات إطفاء، وفرضت القوات كردونا أمنيا بمحيط الحريق لمنع امتداد النيران إلى المجاورات.
المعاينة تكشف ملابسات اندلاع النيران في منطقة الزرايب بأوسيم
المعاينة تكشف ملابسات اندلاع النيران في منطقة الزرايب بأوسيم
المعاينة تكشف ملابسات اندلاع النيران في منطقة الزرايب بأوسيم
المعاينة تكشف ملابسات اندلاع النيران في منطقة الزرايب بأوسيم

الكلمات المفتاحية

لجنة معاينة اوسيم الزرايب الجيزة أوسيم

أخبار تهمك

برشلونة إلى حافة الهاوية

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. حقيقة حصول الأهلي على توقيع أشرف بن شرقي

منذ حوالي 14 ساعة

لابورتا يُحدد موعد إقالة كومان

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.."شريف" يسجل أول هدف لمصر في عهد كيروش (فيديو)

منذ ثلث ساعة

التعليم تحدد آليات غلق المدارس حال ظهور إصابات كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - ثلاثي برشلونة يطالبون لابورتا بإقالة كومان.. لا يعرف شيئًا عن التدريب

منذ حوالي 5 ساعات

غموض يحيط بموقف نجم الأهلي من مباراة دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. مفاجآت في تشكيل منتخب مصر أمام ليبيريا

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل.. كيروش يستقر على تشكيل مصر لمباراة ليبيريا وسط مفاجأت بالجملة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تطور جديد بشأن أزمة منع القيد في الزمالك

منذ 38 دقيقة

عاجل - قرار ناري من لابورتا ضد كومان بعد خسارة برشلونة أمام بنفيكا

منذ يوم

عاجل.. شيكابالا يفجر أزمة مدوية في الزمالك

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. موسيماني يرفض رحيل " أخطبوط " الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

صدمة في بيراميدز بسبب صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

أول قرار من إيهاب جلال بعد التعادل أمام الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. ضربة قاضية تضرب الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

6 سيارات إطفاء لإخماد نيران قطعة أرض زراعية بأوسيم (صور)

اندلاع حريق محدود خلف مطحن أوسيم

المعاينة الأولية تكشف سبب مصرع أسرة كاملة في حريق شقة بأوسيم (صورة)

المعاينة: قطعة أرض سر اندلاع النيران داخل منزل بالكيت كات

إندلاع حريق داخل مصنع مواد بلاستيكية بأوسيم.. ومحاولات لإخماده

إندلاع حريق هائل داخل مصنع مواد بلاستيكية بأوسيم

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
10:01 م

عاجل.. تطور جديد بشأن أزمة منع القيد في الزمالك

التعليم تحدد آليات غلق المدارس حال ظهور إصابات كورونا

11:22 ص

عاجل.."شريف" يسجل أول هدف لمصر في عهد كيروش (فيديو)

10:18 م

عاجل.. مفاجآت في تشكيل منتخب مصر أمام ليبيريا

08:02 م

عاجل.. موسيماني يرفض رحيل " أخطبوط " الأهلي

04:00 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements