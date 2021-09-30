المعاينة تكشف ملابسات اندلاع النيران في منطقة الزرايب بأوسيم

كشفت المعاينة الأولية لقوات الدفاع المدني بالجيزة عن ملابسات اندلاع حريق هائل في منطقة الزرايب بمركز أوسيم شمال المحافظة مساء اليوم الخميس.



معاينة أولية

وبينت المعاينة نشوب حريق بكمية مخلفات بقرية البراجيل دون وقوع أي خسائر بشرية، وسط تواجد القوات لإخماد ألسنة اللهب.



حالة من الفزع والخوف انتابت سكان منطقة الزرايب التابعة لمركز أوسيم شمال الجيزة؛ إثر إندلاع الحريق.



أصوات انفجار تنامت إلى مسامع الأهالي مع ارتفاع ألسنة اللهب وتصاعد كثيف للأدخنة التي شكلت سحابة سوداء غطت سماء المنطقة.



الحماية المدنية بالجيزة

وانتقل اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة على رأس قوة مكبرة من الدفاع المدني إلى محل الحريق فور إخطار تلقاه من إدارة شرطة النجدة.



وتلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة تتبعها ألسنة لهب ترتفع لأمتار بمنطقة الزرايب.



ودفع اللواء جابر بهاء مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ 7 سيارات إطفاء، وفرضت القوات كردونا أمنيا بمحيط الحريق لمنع امتداد النيران إلى المجاورات.