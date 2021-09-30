Advertisements

ليون يوصال انتصاراته في بطولة الدوري الأوروبي

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 10:17 م
ليون
ليون
وكالات
عزز أولمبيك ليون الفرنسي صدارته ترتيب المجموعة الأولى من مرحلة المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، بعدما حقق فوزا كبيرا 3 - صفر على مضيفه بروندبي الدنماركي اليوم الخميس في الجولة الثانية للمجموعة، التي شهدت أيضا فوز سبارتا براغ التشيكي 1 - صفر على ضيفه رينجرز الاسكتلندي.

ورفع ليون رصيده إلى 6 نقاط في الصدارة، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه سبارتا براغ، فيما جاء بروندبي في المركز الثالث بنقطة واحدة، وقبع رينجرز في قاع الترتيب بلا رصيد من النقاط.

وجاءت الأهداف الثلاثة لليون في الشوط الثاني، حيث أحرز الكاميروني كارل توكو إيكامبي الهدفين الأول والثاني في الدقيقتين 64 و71، فيما تكفل حسام عوار بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 86.

وفي العاصمة التشيكية براغ، حقق سبارتا انتصاره الأول في المجموعة، بتغلبه 1 - صفر على غلاسكو رينجرز. ويدين سبارتا بفضل كبير في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه ديفيد هانكو، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 29، قبل أن تتضاعف معاناة الفريق الأسكتلندي، الذي لعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه الفنلندي جلان كامارا في الدقيقة 74 لحصوله على الإنذار الثاني.

الكلمات المفتاحية

ليون الفرنسي ليون الدوري الأوروبي

أخبار تهمك

عاجل.. "شريف" يرسم البسمة على وجه كيروش بهدف ثان لمصر(فيديو)

منذ 18 دقيقة

عاجل.."شريف" يسجل أول هدف لمصر في عهد كيروش (فيديو)

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. شيكابالا يفجر أزمة مدوية في الزمالك

منذ حوالي 22 ساعة

صدمة في بيراميدز بسبب صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

غموض يحيط بموقف نجم الأهلي من مباراة دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 13 دقيقة

لابورتا يُحدد موعد إقالة كومان

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. ضربة قاضية تضرب الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

التعليم تحدد آليات غلق المدارس حال ظهور إصابات كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

برشلونة إلى حافة الهاوية

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - قرار ناري من لابورتا ضد كومان بعد خسارة برشلونة أمام بنفيكا

منذ يوم

عاجل.. تطور جديد بشأن أزمة منع القيد في الزمالك

منذ 42 دقيقة

عاجل - ثلاثي برشلونة يطالبون لابورتا بإقالة كومان.. لا يعرف شيئًا عن التدريب

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مفاجآت في تشكيل منتخب مصر أمام ليبيريا

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل.. موسيماني يرفض رحيل " أخطبوط " الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. كيروش يستقر على تشكيل مصر لمباراة ليبيريا وسط مفاجأت بالجملة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. حقيقة حصول الأهلي على توقيع أشرف بن شرقي

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

الدوري الأوروبي - فياريال يتعادل مع رابيد فيينا.. وسبارتاك موسكو يهزم رينجرز

سبارتاك موسكو يسقط أمام رابيد فيينا بالدوري الأوروبي

تأهل ريال بيتيس ولشبونة للدور الـ32 بالدوري الأوروبي

الدوري الأوروبي - إشبيلية يسقط في بلجيكا ودينامو كييف يتأهل لدور الـ32

فياريال يرافق رابيد فيينا إلى دور الـ32 بالدوري الأوروبي

ميلان يكشر عن أنيابه بانتصار كبير على سيلتيك في الدوري الأوروبي

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
10:01 م

عاجل.. تطور جديد بشأن أزمة منع القيد في الزمالك

التعليم تحدد آليات غلق المدارس حال ظهور إصابات كورونا

11:22 ص

عاجل.."شريف" يسجل أول هدف لمصر في عهد كيروش (فيديو)

10:18 م

عاجل.. مفاجآت في تشكيل منتخب مصر أمام ليبيريا

08:02 م

برشلونة إلى حافة الهاوية

10:16 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements