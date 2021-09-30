محامي بالنقض يكشف عقوبة نشر شائعة وفاة أحد الأحياء (فيديو)

كشف المستشار هشام عباس، نائب رئيس محكمة استئناف القاهرة سابقًا والمحامي بالنقض، عقوبة نشر شائعة وفاة أحد الأحياء، وذلك بعد قيام أحد الأشخاص بنشر خبر عن وفاة فتاة من مدينة طنطا بمحافظة الغربية.



عقوبة نشر شائعة وفاة أحد الأحياء

وقال "عباس" في اتصال هاتفي مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار"، اليوم الخميس، إن نشر شائعة وفاة أحد الأحياء تعد جريمة تستوجب الحبس وتوقيع غرامة.



خصوصة الآخرين

وأضاف أن هذه العقوبة تأتي نتيجة نشر أخبار غير صحيحة والتدخل في خصوصية الآخرين، مؤكدًا أنه لا إعفاء في هذه الجريمة بالتصالح لأن العقوبة لا تنقضي إلا بالتنازل.



وأشار إلى أن الحبس 6 أشهر وغرامة مالية من 50 ألف إلى 100 ألف هي أقل عقوبة للمتهم بنشر مثل هذه الشائعة، مؤكدًا أن تقديم المتهم للمحاكمة ونشر عقوبته هام لردع كل من يحاول نشر تلك الشائعات.



وكان الإعلامي تامر أمين قد كشف تفاصيل واقعة غريبة تعرضت لها أمنية عبد الشافي من أحد القرى في طنطا بمحافظة الغربية التي فؤجئت بخبر وفاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.



