Advertisements

محامي بالنقض يكشف عقوبة نشر شائعة وفاة أحد الأحياء (فيديو)

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 10:22 م
تامر أمين
تامر أمين
شيماء حسن
كشف المستشار هشام عباس، نائب رئيس محكمة استئناف القاهرة سابقًا والمحامي بالنقض، عقوبة نشر شائعة وفاة أحد الأحياء، وذلك بعد قيام أحد الأشخاص بنشر خبر عن وفاة فتاة من مدينة طنطا بمحافظة الغربية.

عقوبة نشر شائعة وفاة أحد الأحياء
وقال "عباس" في اتصال هاتفي مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار"، اليوم الخميس، إن نشر شائعة وفاة أحد الأحياء تعد جريمة تستوجب الحبس وتوقيع غرامة.

خصوصة الآخرين
وأضاف أن هذه العقوبة تأتي نتيجة نشر أخبار غير صحيحة والتدخل في خصوصية الآخرين، مؤكدًا أنه لا إعفاء في هذه الجريمة بالتصالح لأن العقوبة لا تنقضي إلا بالتنازل.

وأشار إلى أن الحبس 6 أشهر وغرامة مالية من 50 ألف إلى 100 ألف هي أقل عقوبة للمتهم بنشر مثل هذه الشائعة، مؤكدًا أن تقديم المتهم للمحاكمة ونشر عقوبته هام لردع كل من يحاول نشر تلك الشائعات.

وكان الإعلامي تامر أمين قد كشف تفاصيل واقعة غريبة تعرضت لها أمنية عبد الشافي من أحد القرى في طنطا بمحافظة الغربية التي فؤجئت بخبر وفاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

الكلمات المفتاحية

محامي بالنقض شائعة وفاة أحد الأحياء تامر أمين

أخبار تهمك

عاجل.. شيكابالا يفجر أزمة مدوية في الزمالك

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. كيروش يستقر على تشكيل مصر لمباراة ليبيريا وسط مفاجأت بالجملة

منذ حوالي 8 ساعات

صدمة في بيراميدز بسبب صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - ثلاثي برشلونة يطالبون لابورتا بإقالة كومان.. لا يعرف شيئًا عن التدريب

منذ حوالي 6 ساعات

لابورتا يُحدد موعد إقالة كومان

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. "شريف" يرسم البسمة على وجه كيروش بهدف ثان لمصر(فيديو)

منذ 18 دقيقة

التعليم تحدد آليات غلق المدارس حال ظهور إصابات كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

برشلونة إلى حافة الهاوية

منذ أقل من نصف ساعة

غموض يحيط بموقف نجم الأهلي من مباراة دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. مفاجآت في تشكيل منتخب مصر أمام ليبيريا

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل.. ضربة قاضية تضرب الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.."شريف" يسجل أول هدف لمصر في عهد كيروش (فيديو)

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - قرار ناري من لابورتا ضد كومان بعد خسارة برشلونة أمام بنفيكا

منذ يوم

عاجل.. حقيقة حصول الأهلي على توقيع أشرف بن شرقي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. تطور جديد بشأن أزمة منع القيد في الزمالك

منذ 42 دقيقة

عاجل.. موسيماني يرفض رحيل " أخطبوط " الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

برلماني: تصريحات جورج إسحاق عقوبتها الحبس

أستاذ قانون: السجن 15 عامًا عقوبة نشر هذا النوع من الشائعات

بوسي تظهر في لندن بعد شائعة القبض عليها

تامر أمين عن شائعة الإلتهاب السحائي: "متخلوش حد يتفسح بعقولكم" (فيديو)

بعد واقعة "القطار 934".. قانونيون يكشفون مفاجآة بشأن مصير "الكمسري"

البرلمان: الحبس عقوبة مروجي الشائعات عبر السوشيال ميديا (فيديو)

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
10:01 م

عاجل.. تطور جديد بشأن أزمة منع القيد في الزمالك

التعليم تحدد آليات غلق المدارس حال ظهور إصابات كورونا

11:22 ص

عاجل.."شريف" يسجل أول هدف لمصر في عهد كيروش (فيديو)

10:18 م

عاجل.. مفاجآت في تشكيل منتخب مصر أمام ليبيريا

08:02 م

برشلونة إلى حافة الهاوية

10:16 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements