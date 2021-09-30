Advertisements

عاجل.."شريف" يسجل أول هدف لمصر في عهد كيروش (فيديو)

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 10:18 م
مصر وليبيريا
مصر وليبيريا
الفجر الرياضي
سجل محمد شريف هدف منتخب مصر الأول في شباك منتخب ليبيريا في المواجهة الودية التي تقام حاليا على ملعب برج العرب بالأسكندرية.

محمد شريف يسجل هدف مصر الأول في شباك ليبيريا

وجاء هدف محمد شريف في الدقيقة 57 لمنتخب مصر بعد متابعة لكرة ارتدت من القائم الأيمن لمنتخب ليبيريا ليضعها في المرمى الخالي من حارسه.

وتعد هذه المباراة هي الأولى في عهد المدير الفني البرتغالي للفراعنة كارلوس كيروش والذي تعاقد معه المنتخب بعد رحيل حسام البدري.


الكلمات المفتاحية

هدف مصر الاول منتخب مصر منتخب ليبيريا محمد شريف

أخبار تهمك

عاجل - قرار ناري من لابورتا ضد كومان بعد خسارة برشلونة أمام بنفيكا

منذ يوم

عاجل.. شيكابالا يفجر أزمة مدوية في الزمالك

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل - ثلاثي برشلونة يطالبون لابورتا بإقالة كومان.. لا يعرف شيئًا عن التدريب

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. كيروش يستقر على تشكيل مصر لمباراة ليبيريا وسط مفاجأت بالجملة

منذ حوالي 8 ساعات

غموض يحيط بموقف نجم الأهلي من مباراة دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 14 دقيقة

التعليم تحدد آليات غلق المدارس حال ظهور إصابات كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. حقيقة حصول الأهلي على توقيع أشرف بن شرقي

منذ حوالي 14 ساعة

برشلونة إلى حافة الهاوية

منذ أقل من نصف ساعة

لابورتا يُحدد موعد إقالة كومان

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. "شريف" يرسم البسمة على وجه كيروش بهدف ثان لمصر(فيديو)

منذ 19 دقيقة

عاجل.. تطور جديد بشأن أزمة منع القيد في الزمالك

منذ 43 دقيقة

عاجل.. موسيماني يرفض رحيل " أخطبوط " الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. ضربة قاضية تضرب الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

صدمة في بيراميدز بسبب صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.."شريف" يسجل أول هدف لمصر في عهد كيروش (فيديو)

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. مفاجآت في تشكيل منتخب مصر أمام ليبيريا

منذ ساعتين و 42 دقيقة

موضوعات متعلقة

في مباراة التدخلات العنيفة.. حمدي فتحي يهدي مصر فوزا معنويا على ليبيريا

رسالة غير متوقعة من موسيماني إلى مدرب منتخب مصر الجديد

تشكيل مصر المتوقع ضد ليبيريا استعدادًا لتصفيات كأس العالم

كيروش يحسم موقفه النهائي من معاقبة مصطفى محمد

تعرف على تشكيل مصر المنتظر في مباراة ليبيريا الودية

موعد مباراة مصر ضد ليبيريا الودية اليوم الخميس والقناة الناقلة

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
10:01 م

عاجل.. تطور جديد بشأن أزمة منع القيد في الزمالك

التعليم تحدد آليات غلق المدارس حال ظهور إصابات كورونا

11:22 ص

عاجل.."شريف" يسجل أول هدف لمصر في عهد كيروش (فيديو)

10:18 م

عاجل.. مفاجآت في تشكيل منتخب مصر أمام ليبيريا

08:02 م

برشلونة إلى حافة الهاوية

10:16 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements