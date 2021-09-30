عاجل.."شريف" يسجل أول هدف لمصر في عهد كيروش (فيديو)





محمد شريف يسجل هدف مصر الأول في شباك ليبيريا





وجاء هدف محمد شريف في الدقيقة 57 لمنتخب مصر بعد متابعة لكرة ارتدت من القائم الأيمن لمنتخب ليبيريا ليضعها في المرمى الخالي من حارسه.





وتعد هذه المباراة هي الأولى في عهد المدير الفني البرتغالي للفراعنة كارلوس كيروش والذي تعاقد معه المنتخب بعد رحيل حسام البدري.









سجل محمد شريف هدف منتخب مصر الأول في شباك منتخب ليبيريا في المواجهة الودية التي تقام حاليا على ملعب برج العرب بالأسكندرية.