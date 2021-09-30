Advertisements

تخفيض رسوم تسجيل العضوية في غرفة عجمان

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 10:59 م
بوابة الفجر
أصدر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي القرار الأميري رقم /20/ لسنة 2021 بشأن تخفيض رسوم تسجيل العضوية في غرفة تجارة وصناعة عجمان للمنشآت الجديدة المرخصة في المناطق الحرة ضمن الباقات التسويقية لمعرض إكسبو 2020 .

ونص القرار على تخفض رسوم تسجيل العضوية في غرفة تجارة وصناعة عجمان للمنشآت الجديدة المرخصة في المناطق الحرة ضمن الباقات التسويقية لمعرض إكسبو 2020 بنسبة 50% في حال طلبت التسجيل خلال الفترة من تاريخ 1 أكتوبر 2021 وحتى 31 مارس 2022 .

ويعمل بهذا القرار من تاريخ 1 أكتوبر 2021 وينشر في الجريدة الرسمية.

ويأتي القرار في إطار السياسة الاقتصادية التي تنتهجها حكومة الإمارة وفقا لخطتها الإستراتيجية وبعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم /11/ لسنة 2011 بإصدار القانون المالي لحكومة عجمان ولائحته التنفيذية، وعلى المرسوم الأميري رقم /15/ لسنة 2012 بشأن دائرة المالية في عجمان وتعديلاته وعلى المرسوم الأميري رقم /4/ لسنة 2014 بشأن إعادة تنظيم المجلس التنفيذي لإمارة عجمان وتعديلاته وعلى المرسوم الأميري رقم /2/ لسنة 2018 بشأن لجنة التشريعات في إمارة عجمان وعلى المرسوم الأميري رقم /4/ لسنة 2018 بشأن إعادة تنظيم غرفة تجارة وصناعة عجمان وتعديلاته وعلى المرسوم الأميري رقم /1/ لسنة2019 بشأن الرسوم والضرائب والغرامات في إمارة عجمان وعلى القرار الأميري رقم /4/ لسنة 2018 بشأن رسوم خدمات غرفة تجارة وصناعة عجمان وتعديلاته وبناءً على موافقة لجنة التشريعات.

أخبار تهمك

عاجل.. "شريف" يرسم البسمة على وجه كيروش بهدف ثان لمصر(فيديو)

منذ 18 دقيقة

عاجل.."شريف" يسجل أول هدف لمصر في عهد كيروش (فيديو)

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - ثلاثي برشلونة يطالبون لابورتا بإقالة كومان.. لا يعرف شيئًا عن التدريب

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - قرار ناري من لابورتا ضد كومان بعد خسارة برشلونة أمام بنفيكا

منذ يوم

التعليم تحدد آليات غلق المدارس حال ظهور إصابات كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. شيكابالا يفجر أزمة مدوية في الزمالك

منذ حوالي 22 ساعة

غموض يحيط بموقف نجم الأهلي من مباراة دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. مفاجآت في تشكيل منتخب مصر أمام ليبيريا

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل.. كيروش يستقر على تشكيل مصر لمباراة ليبيريا وسط مفاجأت بالجملة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. موسيماني يرفض رحيل " أخطبوط " الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. حقيقة حصول الأهلي على توقيع أشرف بن شرقي

منذ حوالي 14 ساعة

صدمة في بيراميدز بسبب صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تطور جديد بشأن أزمة منع القيد في الزمالك

منذ 42 دقيقة

عاجل.. ضربة قاضية تضرب الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

لابورتا يُحدد موعد إقالة كومان

منذ حوالي 6 ساعات

برشلونة إلى حافة الهاوية

منذ أقل من نصف ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
10:01 م

عاجل.. تطور جديد بشأن أزمة منع القيد في الزمالك

التعليم تحدد آليات غلق المدارس حال ظهور إصابات كورونا

11:22 ص

عاجل.."شريف" يسجل أول هدف لمصر في عهد كيروش (فيديو)

10:18 م

عاجل.. مفاجآت في تشكيل منتخب مصر أمام ليبيريا

08:02 م

برشلونة إلى حافة الهاوية

10:16 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements