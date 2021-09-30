تخفيض رسوم تسجيل العضوية في غرفة عجمان

أصدر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي القرار الأميري رقم /20/ لسنة 2021 بشأن تخفيض رسوم تسجيل العضوية في غرفة تجارة وصناعة عجمان للمنشآت الجديدة المرخصة في المناطق الحرة ضمن الباقات التسويقية لمعرض إكسبو 2020 .





ونص القرار على تخفض رسوم تسجيل العضوية في غرفة تجارة وصناعة عجمان للمنشآت الجديدة المرخصة في المناطق الحرة ضمن الباقات التسويقية لمعرض إكسبو 2020 بنسبة 50% في حال طلبت التسجيل خلال الفترة من تاريخ 1 أكتوبر 2021 وحتى 31 مارس 2022 .





ويعمل بهذا القرار من تاريخ 1 أكتوبر 2021 وينشر في الجريدة الرسمية.





ويأتي القرار في إطار السياسة الاقتصادية التي تنتهجها حكومة الإمارة وفقا لخطتها الإستراتيجية وبعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم /11/ لسنة 2011 بإصدار القانون المالي لحكومة عجمان ولائحته التنفيذية، وعلى المرسوم الأميري رقم /15/ لسنة 2012 بشأن دائرة المالية في عجمان وتعديلاته وعلى المرسوم الأميري رقم /4/ لسنة 2014 بشأن إعادة تنظيم المجلس التنفيذي لإمارة عجمان وتعديلاته وعلى المرسوم الأميري رقم /2/ لسنة 2018 بشأن لجنة التشريعات في إمارة عجمان وعلى المرسوم الأميري رقم /4/ لسنة 2018 بشأن إعادة تنظيم غرفة تجارة وصناعة عجمان وتعديلاته وعلى المرسوم الأميري رقم /1/ لسنة2019 بشأن الرسوم والضرائب والغرامات في إمارة عجمان وعلى القرار الأميري رقم /4/ لسنة 2018 بشأن رسوم خدمات غرفة تجارة وصناعة عجمان وتعديلاته وبناءً على موافقة لجنة التشريعات.