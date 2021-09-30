رئيس الجناح المصري بـ"إكسبو 2020": جناحنا عملاق ومستمر 6 أشهر





الجناح المصري في معرض "إكسبو 2020"

وأشار "مغاوري"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أن هناك 92 دولة تشارك في المعرض، حيث يقام كل 5 سنوات، لافتا إلى أن الجناح المصري في المعرض عملاق ومساحته تصل إلى 3 آلاف متر.



ولفت رئيس الجناح المصري في معرض "إكسبو 2020"، إلى أن الجناح المصري مستمر طول مدة المعرض والتي تصل إلى 6 شهور.



معرض (إكسبو 2020 دبي)

والجدير بالذكر، أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، دشن حفل افتتاح معرض (إكسبو 2020 دبي) الذي يعد حدثًا عالميًا تستضيفه المنطقة للمرة الأولى بمشاركة 192 دولة من بينها المملكة.



عقب أحمد مغاوري، رئيس الجناح المصري في معرض "إكسبو 2020"، على إقامة المعرض، قائلا: "العالم موجود في دبي".