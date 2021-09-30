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مصرع شاب إثر سقوطه من عقار بشارع فيصل

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 10:26 م
إسعاف- أرشيفية
إسعاف- أرشيفية
إيمان عبد العاطي
لقى شاب مصرعه إثر سقوطه من عقار بشارع فيصل غرب الجيزة، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

مصرع شاب
تلقى اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة إخطارًا من العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع غرب الجيزة، بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة بسقوط شاب من الأعلى بعقار بشارع فيصل.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ومعرفة وجود شبهة جنائية حول وفاته من عدمه.

مدير أمن الجيزة 
واستمع رجال المباحث إلى أقوال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

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مصرع شاب عقار شارع فيصل

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