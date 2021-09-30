عاجل.. "شريف" يرسم البسمة على وجه كيروش بهدف ثان لمصر(فيديو)

سجل محمد شريف هدف منتخب مصر الثاني في شباك منتخب ليبيريا في المواجهة الودية التي تقام حاليا على ملعب برج العرب بالأسكندرية لتصبح النتيجة 2-0 للفراعنة.





وأحرز محمد شريف هدف مصر الثاني في الدقيقة 65 بعد أن حصل على الكرة الطائشة بعد تشتيت من المدافعين.





محمد شريف يسجل هدف مصر الأول في شباك ليبيريا





وجاء هدف محمد شريف الأول في الدقيقة 57 لمنتخب مصر بعد متابعة لكرة ارتدت من القائم الأيمن لمنتخب ليبيريا ليضعها في المرمى الخالي من حارسه.





وتعد هذه المباراة هي الأولى في عهد المدير الفني البرتغالي للفراعنة كارلوس كيروش والذي تعاقد معه المنتخب بعد رحيل حسام البدري.







