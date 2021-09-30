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فليك يصدم نجم بوروسيا دورتموند

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 10:31 م
فليك
فليك
وكالات
كشف تقرير صحافي في ألمانيا اليوم الخميس، أن المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم هانزي فليك سيواصل عدم الاستعانة بماتس هوميلز في المباريات التي يخوضها المانشافت في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم مونديال قطر 2022.

وحسب معلومات وردت لمجلة "كيكر" الألمانية، فإن قائمة المنتخب التي سيعلن عنها فليك غدا الجمعة، خلت من اسم هوميلز الذي كان قد فاز مع المنتخب الألماني ببطولة كأس العالم في عام 2014.

وكان فليك يتابع قائد دفاع فريق بوروسيا دورتموند حتى مساء أول أمس الثلاثاء، وقالت المجلة إن عدم ضم هوميلز كما كان الحال مع أول ثلاث مباريات يخوضها المانشافت تحت قيادة فليك في سبتمبر الحالي، لا يمكن فهمه على أنه قرار أساسي.

وكان هوميلز، 32 عاما، يعاني مشاكل مع الوتر الرضفي في بداية الموسم الحالي. وسيغيب عن المنتخب الألماني في مباراته أمام رومانيا (8 أكتوبر) وأمام مقدونيا الشمالية (11 أكتوبر) كل من إيلكاي جوندوجان لاعب مانشستر سيتي ومحمود داوود لاعب دورتموند بسبب الإصابة.

ولا يزال من غير المحدد بعد ما إذا كان روبين غوسينس سيكون جاهزا، حيث كان المدافع الأيسر لنادي اتلانتا الإيطالي قد خرج مبكرا من مباراة فريقه في دوري أبطال أوروبا أمام يونج بويز السويسري مساء أمس الأربعاء.

وأوضحت "كيكر" أن فليك سيعيد إلى المنتخب الحارس مارك-اندري تير شتيغن لاعب برشلونة الذي غاب عن المنتخب الألماني مؤخرا بسبب عملية جراحية في الركبة، وفي المقابل سيستغني فليك عن خدمات كفين تراب حارس فرانكفورت.

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