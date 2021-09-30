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سلة الأهلى تفوز على حضر موت اليمنى فى البطولة العربية

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 10:31 م
بوابة الفجر
إسلام عودة

فاز الفريق الأول لكرة السلة بالنادى الأهلى على نظيره حضرموت اليمنى 121/69 فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم على صالة الدكتور كمال شلبى بنادى الاتحاد السكندرى ضمن مباريات المجموعة الثالثة بالبطولة العربية للأندية التى ينظمها نادى الاتحاد السكندرى فى الفترة من 29 سبتمبر إلى 9 أكتوبر.
 
وجاءت نتائج الأشواط كالآتى 35/17 ، 67/31 ، 103/44 ، 126/69 .

ويلتقى الأهلى مع وداد بوفاريك الجزائري فى السابعة مساء الأحد القادم مع وداد بوفاريك الجزائري بصالة الدكتور كمال شلبى بنادى الاتحاد السكندرى بالشاطبى .

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