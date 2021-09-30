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هشام عاشور: زواجي من نيللي جه فجأة و شقيقي خاف عليها مني!

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 10:33 م
هشام عاشور ونيللي كريم
هشام عاشور ونيللي كريم
إسراء عبد الفتاح
قال لاعب الإسكواش هشام عاشور، إن زواجه من الفنانة نيللي كريم حدث فجأة، مشيرًا إلى أنه عرض عليها الزواج ووافقت على الفور.


وأضاف خلال استضافته في برنامج معكم منى الشاذلي، أنه كان حريص على عدم الزواج إلا إذا وصل إلى فتاة أحلامه، لافتًا إلى أنه أبلغ شقيقة رامي بقرار زواجه من نيللي كريم.


وتابع أن شقيقه رامي رفض قائلًا: " خاف على نيللي مني عشان عارف أني كنت سينجل وبروح وأجي براحتي".


وكشف لاعب الإسكواش هشام عاشور تفاصيل لقائه بالفنانة نيللي كريم، وذلك خلال استضافته في برنامج معكم منى الشاذلي المذاع عبر فضائية سي بي سي.


وأكد هشام عاشور، أن لقائه بالفنانة نيللي كريم، بدأ في عام 2017، حيث تلقى دعوة لحضور إحدى عروض الأفلام الخاصة بها، وقام بتصويرها مع إحدى المعجبات ولم يتواصلا حينها، ولكن بعد عدة سنوات تلاقا الثنائي وأصحبا صديقين مقربين وأنتهت بالزواج.


يذكر أن الفنانة نيللي كريم قد أعلنت زواجها من لاعب الإسكواش السابق هشام عاشور شقيق لاعب الإسكواش رامي عاشور.

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