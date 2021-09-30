محمد شريف يحجز مقعدا أساسيا في تشكيلة كيروش

تألق محمد شريف الذي سجل هدفي منتخب مصر في شباك منتخب ليبيريا في المواجهة الودية التي تقام حاليا على ملعب برج العرب بالأسكندرية.





وجاء هدف محمد شريف الأول في الدقيقة 57 لمنتخب مصر بعد متابعة لكرة ارتدت من القائم الأيمن لمنتخب ليبيريا ليضعها في المرمى الخالي من حارسه.



وأحرز محمد شريف هدف مصر الثاني في الدقيقة 65 بعد أن حصل على الكرة الطائشة بعد تشتيت من المدافعين.





وجاءت ثنائية شريف لتؤكد على أحقيته في التواجد بالتشكيلة الأساسية على حساب مصطفى محمد في تشكيلة المدير الفني كارلوس كيروش.



