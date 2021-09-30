تعرف على سبب رفض رامي عاشور زواج شقيقه من نيللي كريم

كشف هشام عاشور، لاعب الإسكواش، أنه أبلغ شقيقة رامي بقرار زواجه من نيللي كريم، مضيفًا أنه رفض ذلك تقديرًا لخوفه عليها.





وأضاف رامي عاشور خلال استضافته مع منى الشاذلي، قائلًا: " كنت رافض وقولتله لا، أصل نيللي مينفعش تزعل، وأخويا عمره ما أخد خطوة جد في حياته، وقولتله لما أشوفك بتأخد خطوة جد، هقولك وقتها أني مش خايف على نيللي".









وأضاف هشام عاشور، أن دعوات والدته أصابته عندما حصل على زواجه من الفنانة نيللي كريم، قائلًا: " أنا محظوظ جدًا جدًا بزواجي بنيللي".





كانت الفنانة نيللي كريم قد أعلنت زواجها من لاعب الإسكواش السابق هشام عاشور شقيق لاعب الإسكواش رامي عاشور، وأقامت حفل زفاف حضره عدد كبير من النجوم في الساحل الشمالي، أغسطس الماضي.