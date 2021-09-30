نيللي كريم تفاجئ زوجها هشام عاشور في "معكم منى الشاذلي".. فيديو

يذكر أن الفنانة نيللي كريم قد أعلنت زواجها من لاعب الإسكواش السابق هشام عاشور شقيق لاعب الإسكواش رامي عاشور، في اغسطس الماضي. pic.twitter.com/Eenh1yo3UI





فاجأت الفنانة نيللي كريم زوجها الفنان هشام عاشور، وذلك خلال استضافته ببرنامج "معكم" لـ منى الشاذلي، عبر شاشة سي بي سي.ودخلت نيللي كريم الأستوديو عندما بدأ الأخوين هشام ورامي الغناء على مسرح برنامج معكم منى الشاذلي، وذلك برفقة الإعلامية منى الشاذلي، مما جعلهم يتفاجئو ويصيبو بحالة من الزهول.وكان كشف لاعب الإسكواش هشام عاشور تفاصيل لقائه بالفنانة نيللي كريم، لافتًا إلى أن لقائه بالفنانة نيللي كريم، بدأ في عام 2017، حيث تلقى دعوة لحضور إحدى عروض الأفلام الخاصة بها، وقام بتصويرها مع إحدى المعجبات ولم يتواصلا حينها، ولكن بعد عدة سنوات تلاقا الثنائي وأصحبا صديقين مقربين وأنتهت بالزواج.