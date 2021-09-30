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عاجل - حقيقة رحيل موسيماني عن الأهلي

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 10:58 م
موسيماني
موسيماني
أشرف عبد الناصر
نفى مصدر داخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ما تردد حول رحيل الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء عن الفريق خلال الفترة الحالية.

حقيقة رحيل موسيماني عن الأهلي

وأكد المصدر في تصريحات خاصة للفجر الرياضي، أن موسيماني مستمر مع الفريق الأحمر في الموسم المقبل موضحا أن عقد الجنوب أفريقي سينتهي في أكتوبر 2022.

وغادر موسيماني صباح اليوم الخميس إلى بلاده البافانا بافانان لقضاء أجازة مع أسرته، على أن يعود في الساعات الأولى من صباح الأحد المقبل لقيادة تدريبات الأهلي.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الحرس الوطني بطل النيجر في المباراة المقرر لها 16 أكتوبر المقبل بالنيجر في ذهاب دور ال32 بدوري أبطال أفريقيا.

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