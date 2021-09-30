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نجم روما ينضم إلى قائمة منتخب إيطاليا

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 11:00 م
منتخب ايطاليا
منتخب ايطاليا
وكالات
انضم لاعب وسط روما لورينتسو بليجريني، إلى تشكيلة إيطاليا المكونة من 23 لاعباً لخوض قبل نهائي دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم الأسبوع المقبل.

واستدعى المدرب روبرتو مانشيني معظم لاعبي بلاده الذين حصدوا لقب بطولة أوروبا 2020 في يوليو الماضي، بينما استبعد المصاب ليوناردو سبيناتزولا وأليساندرو فلورينتسي وأندريا بيلوتي وجايتانو كاستروفيلي فقط.

وقد تمثل هذه البطولة فرصة لبليغريني، الذي اضطر للغياب عن بطولة أوروبا للإصابة.

وتستضيف إيطاليا البطولة التي تنطلق يوم الأربعاء المقبل، عندما يلتقي أصحاب الأرض مع إسبانيا في إستاد سان سيرو في ميلانو، قبل يوم واحد من مواجهة بلجيكا وفرنسا في تورينو في المباراة الثانية لقبل النهائي.

ويلتقي الفائز من المباراتين في النهائي يوم الأحد العاشر من أكتوبر المقبل.

وفازت إيطاليا على إسبانيا بركلات الترجيح في قبل نهائي بطولة أوروبا 2020.

وفيما يلي التشكيلة:

جيانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان) أليكس ميريت (نابولي) سلفاتوري سيريغو (جنوى).

مدافعون: فرانشيسكو أتشيربي (لاتسيو) أليساندرو باستوني (إنتر ميلان) ليوناردو بونوتشي (يوفنتوس) جيورجيو كيليني (يوفنتوس) جيوفاني دي لورينتسو (نابولي) إيمرسون بالميري (ليون) رفائيل تولوي (أتالانتا).

لاعبو وسط: نيكولو باريلا (إنتر ميلان) برايان كريستانتي (روما) جورجينيو (تشيلسي) مانويل لوكاتيلي (يوفنتوس) لورينتسو بليغريني (روما) ماركو فيراتي (باريس سان جيرمان) ماتيو بيسينا (أتالانتا).

مهاجمون: دومينيكو بيراردي (ساسولو) فيدريكو برنارديسكي (يوفنتوس) فيدريكو كييزا (يوفنتوس) تشيرو إيموبيلي (لاتسيو) لورينتسو إنسيني (نابولي) جياكومو راسبادوري (ساسولو).

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