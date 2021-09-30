الزرع سيموت والمياه ستختفي.. مفكر يحذر من كارثة بعد كورونا (فيديو)

قال الدكتور طلال أبو غزالة، المفكر الاقتصادي، إن جائحة كورونا لا تعد مشكلة كبرى مقارنة بالكارثة التي ستحل بالعالم وهى الاحتباس الحراري، بسبب صناع القرار، مضيفا: "كورونا بالنسبة للاحتباس الحراري ولا حاجة".





وأشار "أبو غزالة"، خلال حواره ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الخميس، إلى أن هناك تقارير أمريكية تفيد أن العالم سيواجه أصعب محنة في تاريخه في 2030، معلقا: "الزرع هيموت، والمياه ستختفي"، لافتا إلى أن الدول الصناعية الكبرى لا تريد أن تتضرر صناعاتها نتيجة وضع قيود عليها بسبب الانبعاث الحراري.



