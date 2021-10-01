المستشار حسين فتحي: التحكيم الدولي متعلق بالاستثمارات الأجنبية فقط (فيديو)

قال المستشار حسين فتحي، رئيس هيئة قضايا الدولة، إن التحكيم الدولي متعلق بالاستثمارات الأجنبية فقط، مؤكدًا أن التحكيم أحكامه نهائية.



وأضاف "فتحي" في حوار خاص على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم الخميس أن مراقبة تنفيذ العقود مهم جدًا في الاستثمار، مشيرًا إلى اللجوء إلى التحكيم الدولي في حالة حدوث نقطة خلاف بين المستثمر والدولة من أجل حل هذا الخلاف.



وأشار إلى أن حماية الدولة فيما يتعلق بقانون الاستثمار واللجوء إلى التحكيم الدولي هو أن يتم كتابة الجهة المختصة في التحكيم والمحكمة المختصة بإيداع الحكم وكلها أمور لابد أن تكون واردة في العقد بين الدولة والمستثمر.



وأكد أن الدولة المصرية لديه أحدث قانون للتحكيم، موضحًا أنه لا يجب لأي جهة حكومية أن تقوم بإلغاء عقود مع المستثمر إلا بعد الرجوع إلى لجنة التحكيم ومراجعة البنود حتى لا يقع عليها أي عقوبات.

