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محمد شريف "الحريف" ماكينة أهداف لا تتوقف (أرقام)

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 11:06 م
محمد شريف
محمد شريف
علاء خليف
 
واصل محمد شريف نجم الأهلي ومنتخب مصر تألقه رفقة الفراعنة وقاد المنتخب الوطني للفوز على نظيره منتخب ليبيريا بنتيجة 2 – 0 في المباراة الودية التي جرت بينهما مساء الخميس، ضمن استعدادات الفراعنة لمباراتي ليبيا في تصفيات كأس العالم 2022.

محمد شريف يقهر ليبيريا بثنائية

وجاءت ثنائية محمد شريف في شباك منتخب ليبيريا في الدقيقتين 58، 67 من زمن المباراة ليقود منتخب مصر لفوز معنوي قبل مباراتي ليبيا في تصفيات كأس العالم 2022.

محمد شريف هداف من طراز فريد

ويعيش محمد شريف حالة انتعاشة كروية خلال الفترة الحالية سواء مع فريق الأهلي الذي حصل معه على لقب هداف بطولة الدوري الممتاز في الموسم الماضي بـ21 هدفا، بالإضافة لتسجيله عدة أهداف ساهمت في تتويج فريقه بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا.

كما نجح محمد شريف في تسجيل 4 أهداف خلال 6 مباريات مع منتخب مصر حتى الآن وهو معدل تهديفي رائع للمهاجم الأهلاوي بعد انضمامه للمنتخب فقط خلال الفترة الأخيرة.

وجاءت أهداف محمد شريف مع منتخب مصر بواقع هدف في مرمى توجو وآخر في مرمى جزر القمر في تصفيات كأس الأمم الإفريقية، وهدفين في شباك منتخب ليبيريا في المباراة الودية اليوم الخميس.

 

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