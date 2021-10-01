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رئيس المجلس القومي للمرأة: نحتاج 136 سنه حتى نصل للمساواة مع الرجل (فيديو)

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 06:46 ص
مايا مرسي
مايا مرسي
كساب احمد
قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن الشعب المصري بدا يعتاد على فكرة تمكين المرأة، وهذا الأمر يحدث بالتدريج، مشيرًا إلى أن رجل الشارع بدا يعتاد على فكرة تواجد المرأة في المناصب المختلفة، وهذا الأمر بسبب جهد المرأة، ودعم القيادة السياسية، معقبة: "ليس لدينا أي خيار، هناخد حقنا يعني هناخد حقنا"

وتابعت "مرسي"، خلال حوارها مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن 30% من السيدات تحتل منصب نائب محافظ، مشيرة إلى أن المرأة بدات تتواجد في كل منفاصل الدولة، وهذا الأامر سيتمر الفترة المقبلة.

ولفتت إلى أن مشكلة عدم المساواة لم تقتر على المجتمع المصري فقط، فالعالم يتحدث بان المساوة بين الرجال والنساء في المجتمعات في حاجة لـ136 عام

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مايا مرسي بوابة الفجر الفجر

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