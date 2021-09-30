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"اتقابلنا من 2017".. نيللي كريم تكشف كيف جاءت معرفتها بـ هشام عاشور

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 11:32 م
نيللي كريم وزوجها
نيللي كريم وزوجها
إسراء عبد الفتاح
أوضحت الفنانة نيللي كريم تفاصيل تعرافها بزوجها لاعب الاسكواش هشام عاشور، وذلك خلال لقائها في برنامج "معكم" لـ منى الشاذلي على فضائية سي بي سي.


وقالت نيللي كريم: " أنا أعرف رامي عاشور من بدري كان عامل أغاني جديدة وهو صاحب صاحبتي إنجي وكلموني عشان أروح اختار معاهم الأغاني اللي هتنزل الأول".


وتابعت: "اتقابلت أنا وهشام سنة 2017 في مهرجان في نيويورك، وصورني مع واحدة صديقة له طلبت أنها تتصور معايا، وحتى هو مطلبش إنه يتصور، والمرة التانية اللي اتعرفنا فيها على بعض كان في الجونة وشوفنا بعض أول مرة عن طريق الفيديو كول".


كانت الفنانة نيللي كريم قد أعلنت زواجها من لاعب الإسكواش السابق هشام عاشور شقيق لاعب الإسكواش رامي عاشور، وأقامت حفل زفاف حضره عدد كبير من النجوم في الساحل الشمالي، أغسطس الماضي.

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