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"كنت في البحر".. هشام عاشور يحكي كواليس حفل زفافه على نيللي كريم

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 11:55 م
نيللي كريم وزوجها
نيللي كريم وزوجها
إسراء عبد الفتاح
كشف هشام عاشور، لاعب الإسكواش عن تفاصيل وكواليس فرحه على نيللي كريم، مشيرًا إلى أن شقيقة رامي هو من قام بالتجهيزات الكاملة للفرح.


وأضاف خلال استضافته مع الإعلامية منى الشاذلي، أن المأذون وصل إلى الفرح مبكرًا وكان هشام عاشور في البحر، وقام شقيقه بالاتصال به وداعبة بأنه سيتم تأجيل حفل الزفاف.


وتابع أنه ذهب إلى غرفة نيللي كريم، ولكي يقوم بإرتداء ملابسه، لكن وجد صديقاتها فأخد البدلة والحذاء وذهب يبحث عن مكان ليقوم بتبديل ملابسه فيه.

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