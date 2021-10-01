صابر الرباعي: والدتي مكانتش عايزاني وجيت غلطة

استضافت الإعلامية وفاء الكيلاني النجم صابر الرباعي في برنامجها "السيرة" الذي يذاع على قناة dmc، اليوم في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، وذلك بعد تأجيلها أسبوع حدادا على وفاة المشير محمد حسين طنطاوى.







شارك الفنان صابر الرباعي تفاصيل شخصية عن بداية حياته ومسيرته الفنية وقال أن والدته لم تكن تريده فقال:"والدتي لما حملت فيا قالت إنها مش عايزاني خالص" وأنه كان "غلطة".





كما حكى أن والدته كانت تريد تسميته "بركات" إشارة إلى أنه آخر أولادها ولن تنججب بعده ولكن مربيته لطيفة اقترحت عليهم اسم "صابر".



كما تحدث عن تفاصيل بداية مسيرته الفنية ودعم أهله له بشكل كبير وأن أول أغنية لحنها وغناها في تونس "لقيتها خزرتلي".









على الجانب الآخر يذكر أن صابر الرباعي طرح أغنية جديدة بالتعاون مع النجم المغربي سعد لمجرد، "السهرة صباحى"، والتي وصل عدد مشاهدتها ١٠ مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتي تم تصويرها كفيديو كليب، والأغنية كلمات وألحان باللغة العربية سليم عبد الله، أما كلمات الأغنية باللغة الإنجليزية RedOne & pat devine.