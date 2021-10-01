صابر الرباعي عن علاقته بوالدته: كانت بتقولي انت مش ابني

تستضيف الإعلامية وفاء الكيلاني النجم صابر الرباعي في برنامجها "السيرة" الذي يذاع على قناة dmc، اليوم في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، وذلك بعد تأجيلها أسبوع حدادا على وفاة المشير محمد حسين طنطاوي.



شارك صابر الرباعي العديد من تفاصيل بداية حياته كما تحدث عن تجربته في "مهرجان الأغنية التونسية" عام 1987 عندما غنى أغنية "العيون فيك تنام" فقال أنه لم يكن متمكن من الأغنية جيدًا ونسى كلماتها لكن أكد أنه تعلم أهمية التمكن من الأمر قبل الخوض به ولكن لا يريد أبدًا شطب أي محطة من حياته.





كما أكد أنه حساس للغاية اتجاه مشاعر والدته قائلًا:"كانت أما تزعل منى كانت تقولى انت مش ابنى،لذا لا أحب اقولها لابنائى".









على الجانب الآخر يذكر أن صابر الرباعي طرح أغنية جديدة بالتعاون مع النجم المغربي سعد لمجرد، "السهرة صباحى"، والتي وصل عدد مشاهدتها ١٠ مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتي تم تصويرها كفيديو كليب، والأغنية كلمات وألحان باللغة العربية سليم عبد الله، أما كلمات الأغنية باللغة الإنجليزية RedOne & pat devine.