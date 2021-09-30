المريخ يعلن عن قائمة الموسم الجديد







أعلن الجهاز الفني للفريق الأول للكرة بنادي المريخ البورسعيدي بقيادة أحمد عبد العزيز عن قائمة الفريق خلال الموسم الجديد من دوري القسم الثاني 2021/2022 .





وضمت القائمة من الصفقات كلا من : حسام عياد قادما من " المصري " ، أمين محمد أمين من " سرس الليان " ، عمرو البغدادي من " المصري " ، علي كمال أحمد صابر من " بيراميدز " ، محمد الدالي من " السنبلاوين " ، محمود سمير من " الرجاء " ، محمد محمود جلال من " إنبي " ، محمود علاء " الإسماعيلي " ، اسلام أشرف من "إنبي" ، محمد رمضان من "بيلا " ، محمد عبد الرحمن من " الحمام " ، محمد المصيلحي من " الإسماعيلي " ، خالد وليد من " الجمارك " ، أحمد سليمان من " النصر " ، محمد فراج من " الإسماعيلي " ، سالم محمد من " المقاولون العرب " ، إسماعيلا كوندا من " بورفؤاد "، أحمد سمير من " كوم حمادة " .





ويتواجد من القائمة الأولى من الموسم الماضي : أحمد عبد الرازق ، محمد عبد الواحد ، عبد الله ناصر ، أحمد إبراهيم ، أسامة لبة ، محمد سعيد ميشو ، اندرسون ، منير أحمد مختار .



ويلعب المريخ ضمن فرق المجموعة الثانية ، ومن المنتظر أن يلاقي نظيره بلبيس خلال الجولة الأولى يوم السبت 2 أكتوبر .