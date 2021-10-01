Advertisements

مايا مرسي: "الفكر الديني هو اللي رجعنا ورا" (فيديو)

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 12:40 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن التحرك في ملف المرأة بدأ عام 2017 مع خطة مصر 2030، مشيرة إلى أن حقوق المرأة لم تنته بعد، وما زال هناك جزءا منها قيد التنفيذ، مضيفة أن مصر من الدول القليلة التي سدت الفجوة التعليمية بين الأولاد والفتيات حسب تقارير الأمم المتحدة.

وتابعت رئيس المجلس القومي للمرأة،خلال حوارها مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن المرأة المصرية ليست سلبية أو متلقية للعطاء بل هي مكافحة، وهناك سيدات وصلن إلى مكانة مرموقة في المجتمع، مضيفة أن الخطاب الديني فيما يخص المرأة أصبح موروث ثقافي.

وأوضافت: "السيدة خديجة زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت سيدة أعمال، والمرأة كانت قاضية في عهد عمر بن الخطاب،...الفكر الديني هو اللي رجعنا ورا، مش القرآن ولا الإنجيل، القرآن الكريم أنصف المرأة، وجميع الديانات أنصفت المرأة، إنما الفهم المغلوط هو المشكلة".

الكلمات المفتاحية

مايا مرسي بوابة القجر القومي للمرأة الفجر

أخبار تهمك

عاجل - ثلاثي برشلونة يطالبون لابورتا بإقالة كومان.. لا يعرف شيئًا عن التدريب

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. حقيقة حصول الأهلي على توقيع أشرف بن شرقي

منذ حوالي 17 ساعة

تعرف على موقف مصابي ريال مدريد

منذ ساعة الا ربع

المدرب الأقرب لقيادة برشلونة خلفاً لكومان

منذ ربع ساعة

رضا عبد العال يكشف الأسماء الأقرب لمغادرة معسكر المنتخب

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. تطور جديد بشأن أزمة منع القيد في الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مفاجآت في تشكيل منتخب مصر أمام ليبيريا

منذ حوالي 6 ساعات

بعد فضيحة بنفيكا .. بديل كومان يثير أزمة في برشلونة

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. الزمالك يعلن رسميا فتح باب الترشح للانتخابات المقبلة

منذ ساعة و 18 دقيقة

التعليم تحدد آليات غلق المدارس حال ظهور إصابات كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. كيروش يستقر على تشكيل مصر لمباراة ليبيريا وسط مفاجأت بالجملة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. موسيماني يرفض رحيل " أخطبوط " الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. شيكابالا يفجر أزمة مدوية في الزمالك

منذ يوم

عاجل.."شريف" يسجل أول هدف لمصر في عهد كيروش (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - لابورتا يتخذ قراره النهائي بشأن إقالة كومان

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. موقف مرتضي منصور النهائي من انتخابات نادي الزمالك

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

"القومي للمرأة" يعقد اجتماعه الدوري لعرض خطط عمل لجانه خلال الفترة المقبلة

"القومي للمرأة" يشيد بالأوقاف لفتح باب المشاركة في مسابقة القرآن الكريم للجنسين

"القومي للمرأة" يشكر محافظ بني سويف لدعمه حملة "لأني رجل"

"القومي للمرأة" بالبحيرة يوصي بوجود سيدات مؤهلات للوعظ الديني والإرشاد الأسري (صور)

مايا مرسي: ختان الإناث عادة موروثة ليس لها سند ديني أو طبي (فيديو)

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:22 ص

التعليم تحدد آليات غلق المدارس حال ظهور إصابات كورونا

عاجل.. موقف مرتضي منصور النهائي من انتخابات نادي الزمالك

12:01 ص

عاجل.. تطور جديد بشأن أزمة منع القيد في الزمالك

10:01 م

عاجل.. الزمالك يعلن رسميا فتح باب الترشح للانتخابات المقبلة

12:27 ص

رضا عبد العال يكشف الأسماء الأقرب لمغادرة معسكر المنتخب

01:00 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements