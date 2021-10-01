مايا مرسي: "الفكر الديني هو اللي رجعنا ورا" (فيديو)

قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن التحرك في ملف المرأة بدأ عام 2017 مع خطة مصر 2030، مشيرة إلى أن حقوق المرأة لم تنته بعد، وما زال هناك جزءا منها قيد التنفيذ، مضيفة أن مصر من الدول القليلة التي سدت الفجوة التعليمية بين الأولاد والفتيات حسب تقارير الأمم المتحدة.



وتابعت رئيس المجلس القومي للمرأة،خلال حوارها مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن المرأة المصرية ليست سلبية أو متلقية للعطاء بل هي مكافحة، وهناك سيدات وصلن إلى مكانة مرموقة في المجتمع، مضيفة أن الخطاب الديني فيما يخص المرأة أصبح موروث ثقافي.



وأوضافت: "السيدة خديجة زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت سيدة أعمال، والمرأة كانت قاضية في عهد عمر بن الخطاب،...الفكر الديني هو اللي رجعنا ورا، مش القرآن ولا الإنجيل، القرآن الكريم أنصف المرأة، وجميع الديانات أنصفت المرأة، إنما الفهم المغلوط هو المشكلة".

