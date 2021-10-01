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رامي رضوان عن الغرفة السرية لتنظيم الإخوان: "لا نشاهدها إلا في الأفلام"

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 04:56 ص
رامي رضوان
رامي رضوان
شيماء حسن
قال الإعلامي رامي رضوان، تعليقًا على نجاح جهاز الأمن الوطني في إحباط مخطط لإعادة إحياء تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية: "كل التحية لهذه الضربة الاستباقية التي لم تبدأ من اليوم ولكن منذ فترة طويلة".

وأضاف "رضوان" خلال تقديم برنامجه "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء الخميس: "هذا العمل هو استمرار لجهد طويل حتى جرى رصد هذا الأمر، وتمت المداهمة ووجد في شقة هذا الإخواني هذا الحجم من الأموال".

وتابع: "الغرفة السرية داخل الشقة عبارة عن مخزن للأمول، وهذا شيء عجيب جدًا لا نشاهده إلا في الأفلام، حيث تم العثور على 8 ملايين و400 ألف دولار أمريكي بما يعادل 130 مليون جنيه مصري".

وكانت أعلنت وزارة الداخلية تفاصيل مواصلة جهودها لحماية مقدرات الوطن وإجهاض كافة المخططات الإرهابية الرامية لزعزعة أمنه واستقراره.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان لها يوم الخميس أن قطاع الأمن الوطني تمكن من إجهاض مخططًا يستهدف إعادة إحياء نشاط تنظيم الإخوان الإرهابي من خلال العمل على إيجاد مصادر تمويل لأنشطته الإرهابية.

وأوضح البيان أن المعلومات أكدت استغلال الإخواني يحيى مهران إحدى الشقق السكنية بحدائق الأهرام في إخفاء أموال التنظيم، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الإخواني يحيى مهران، وعثر على غرفة سرية داخل الشقة تستخدم كخزينة لإخفاء الأموال وبداخلها مبلغ 8 ملايين و400 ألف دولار وعملات أخرى وكمية من الذخائر.

ولفت إلى أن صفوان ثابت كلف يحيى مهران باستغلال شركاته في عمليات نقل وإخفاء أموال التنظيم واستثمار عوائدها لصالح أنشطته الإرهابية للتحايل على إجراءات التحفظ المتخذة ضد الكيانات الاقتصادية للتنظيم.

ونوه البيان إلى أن المعلومات أشارت إلى اضطلاع الإخواني يحيى مهران عثمان كمال الدين بدور بارز في المخطط باعتباره أحد الأذرع الرئيسية للقيادي الإخواني المحبوس صفوان ثابت، حيث يجري اتخاذ الإجراءات القانونية وتوالي نيابة أمن الدولة العليا مباشرة التحقيقات.

الكلمات المفتاحية

شقة الاخوان رامي رضوان بوابة الفجر الفجر

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