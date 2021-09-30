ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مباريات الجولة القادمة





يستعرض الفجر الرياضي جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني بالموسم الحالي 2021 – 2022، قبل مباريات الجولة الثامنة من الليجا الاسبانية.

ترتيب هدافي الدوري الإسباني





يتصدر الفرنسي كريم بنزيما نجم ريال مدريد ترتيب الهدافين برصيد 8 أهداف، ويليه الثنائي ميكيل أويارزابال نجم ريال سوسيداد، وفينسيوس جونيور لاعب الريال ولكل منهما 5 أهداف.





جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني





1- كريم بنزيما (ريال مدريد) 8 أهداف

2- ميكيل أويارزابال (ريال سوسيداد) 5 أهداف

3- فينسيوس جونيور (ريال مدريد) 5 أهداف

4- ويليان خوسيه دي سيلفا (ريال بيتيس) 4 أهداف

5- ماركو أسينسو (ريال مدريد) 3 أهداف

6- رادميل فالكاو (رايو فاليكانو) 3 أهداف

7- ألفارو جارسيا (رايو فاليكانو) 3 أهداف

8- ممفيس ديباي (برشلونة) 3 أهداف

9- إيريك لاميلا (إشبيلية) 3 أهداف

10- لويس سواريز (أتليتكو مدريد) 3 أهداف



