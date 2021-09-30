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ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مباريات الجولة القادمة
الخميس 30/سبتمبر/2021 - 11:31 م
علاء خليف
يستعرض الفجر الرياضي جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني بالموسم الحالي 2021 – 2022، قبل مباريات الجولة الثامنة من الليجا الاسبانية.
ترتيب هدافي الدوري الإسباني
يتصدر الفرنسي كريم بنزيما نجم ريال مدريد ترتيب الهدافين برصيد 8 أهداف، ويليه الثنائي ميكيل أويارزابال نجم ريال سوسيداد، وفينسيوس جونيور لاعب الريال ولكل منهما 5 أهداف.
جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني
1- كريم بنزيما (ريال مدريد) 8 أهداف
2- ميكيل أويارزابال (ريال سوسيداد) 5 أهداف
3- فينسيوس جونيور (ريال مدريد) 5 أهداف
4- ويليان خوسيه دي سيلفا (ريال بيتيس) 4 أهداف
5- ماركو أسينسو (ريال مدريد) 3 أهداف
6- رادميل فالكاو (رايو فاليكانو) 3 أهداف
7- ألفارو جارسيا (رايو فاليكانو) 3 أهداف
8- ممفيس ديباي (برشلونة) 3 أهداف
9- إيريك لاميلا (إشبيلية) 3 أهداف
10- لويس سواريز (أتليتكو مدريد) 3 أهداف