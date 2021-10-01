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عاجل.. موقف مرتضي منصور النهائي من انتخابات نادي الزمالك

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 12:01 ص
مرتضي منصور
مرتضي منصور
علي خلاف

حسم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الموقف النهائي لمرتضى منصور، من الترشح في انتخابات الزمالك المقبلة.

وكان تم إيقاف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، عن ممارسة عمله في القلعة البيضاء لوجود عدة مخالفات، قبل عدة أشهر.

موقف مرتضى منصور النهائي من الترشح لرئاسة الزمالك

ومن المقرر أن يتم إجراء انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك، في أواخر شهر نوفمبر المقبل، على أن يتم فتح باب الترشح لها أوائل شهر أكتوبر المقبل.

وأوضح أشرف صبحي، أن مرتضى منصور، يحق له الترشح فى الانتخابات القادمة على معقد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك.

وأشار إلى أن مرتضى منصور من الممكن أن يتم منعه منعه من الترشح في حال وجود مخالفات قانونية أو ماليه، مؤكدًا أنه غير ذلك من حقه الترشح.

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