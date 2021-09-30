تعرف على موعد انتخابات ناديي الأهلي والزمالك

أصبحت انتخابات ناديي الأهلي والزمالك على الأبواب، بعد انتهاء المدة الأولى لكلا الناديين، حيث سيتم إعلان المرشحين بالساعات القليلة المقبلة.





"الزمالك يؤجل الاعلان عن موعد الانتخابات"





ولم يتحدد بعد موعد إجراء انتخابات نادي الزمالك، حيث لم يصدر النادي برئاسة حسين لبيب، أي مواعيد أو تلميحات بموعد إقامتها.





فيما استقر النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على تحديد يومي 25 و 26 أكتوبر المقبل، على أن يتم فتح باب الترشح من يوم 15 حتى 21 من نفس الشهر، بمشاركة الأعضاء في فروع النادي.





ومن المنتظر أن يتم اعتماد موعد إجراء والترشح لانتخابات النادي الأهلي، في الاجتماع المقبل المقرر لها الاسبوع المقبل، والكشف عن شروط التقدم للترشح.





ومن المقرر يعلن بيبو عن القائمة التي سيخوض بها الانتخابات الرئاسية بقائمته، حيث ينوي إجراء عدة تعديلات عن قائمته التي استمر بها بالفترة الماضية.



