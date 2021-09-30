Advertisements

تعرف على موعد انتخابات ناديي الأهلي والزمالك

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 11:31 م
الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
محمد الصو
أصبحت انتخابات ناديي الأهلي والزمالك على الأبواب، بعد انتهاء المدة الأولى لكلا الناديين، حيث سيتم إعلان المرشحين بالساعات القليلة المقبلة.

"الزمالك يؤجل الاعلان عن موعد الانتخابات"

ولم يتحدد بعد موعد إجراء انتخابات نادي الزمالك، حيث لم يصدر النادي برئاسة حسين لبيب، أي مواعيد أو تلميحات بموعد إقامتها.

فيما استقر النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على تحديد يومي 25 و 26 أكتوبر المقبل، على أن يتم فتح باب الترشح من يوم 15 حتى 21 من نفس الشهر، بمشاركة الأعضاء في فروع النادي.

ومن المنتظر أن يتم اعتماد موعد إجراء والترشح لانتخابات النادي الأهلي، في الاجتماع المقبل المقرر لها الاسبوع المقبل، والكشف عن شروط التقدم للترشح.

ومن المقرر يعلن بيبو عن القائمة التي سيخوض بها الانتخابات الرئاسية بقائمته، حيث ينوي إجراء عدة تعديلات عن قائمته التي استمر بها بالفترة الماضية.

الكلمات المفتاحية

شعار الاهلي رياضة الزمالك الاهلي اخبار الرياضة

أخبار تهمك

عاجل - لابورتا يتخذ قراره النهائي بشأن إقالة كومان

منذ ساعة و نصف

محمد شريف "الحريف" ماكينة أهداف لا تتوقف (أرقام)

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. تطور جديد بشأن أزمة منع القيد في الزمالك

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل - حقيقة رحيل موسيماني عن الأهلي

منذ ساعة و 15 دقيقة

الزرع سيموت والمياه ستختفي.. مفكر يحذر من كارثة بعد كورونا (فيديو)

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.."شريف" يسجل أول هدف لمصر في عهد كيروش (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. شيكابالا يفجر أزمة مدوية في الزمالك

منذ يوم

عاجل.. "شريف" يرسم البسمة على وجه كيروش بهدف ثان لمصر(فيديو)

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. حقيقة حصول الأهلي على توقيع أشرف بن شرقي

منذ حوالي 15 ساعة

صدمة في بيراميدز بسبب صفقة الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مفاجآت في تشكيل منتخب مصر أمام ليبيريا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. كيروش يستقر على تشكيل مصر لمباراة ليبيريا وسط مفاجأت بالجملة

منذ حوالي 9 ساعات

تعرف على سبب رفض رامي عاشور زواج شقيقه من نيللي كريم

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. موسيماني يرفض رحيل " أخطبوط " الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

التعليم تحدد آليات غلق المدارس حال ظهور إصابات كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - ثلاثي برشلونة يطالبون لابورتا بإقالة كومان.. لا يعرف شيئًا عن التدريب

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

عامر حسين يتقدم بإستقالته من الجبلاية وينتظر الإنقاذ من سويلم

تأكيدا لـ"الفجر الرياضي".. المقاولون العرب يطلب رسميا استعارة جيرالدو

الأهلي يواجه العين في معسكر الإمارات

أهم أخبار النادي الأهلي اليوم الجمعة 13 / 3 / 2020.. ضربة قاتلة بسبب إصابة نجم الأحمر وموعد عودة رمضان صبحي

اتحادالكرة يكشف حقيقة تأجيل قمة الدوري بين الأهلي والزمالك

خاص.. محمود طاهر يدرس الترشح لرئاسة الجبلاية وننفرد بقائمته

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:22 ص

التعليم تحدد آليات غلق المدارس حال ظهور إصابات كورونا

عاجل.. تطور جديد بشأن أزمة منع القيد في الزمالك

10:01 م

عاجل - لابورتا يتخذ قراره النهائي بشأن إقالة كومان

10:40 م

عاجل.."شريف" يسجل أول هدف لمصر في عهد كيروش (فيديو)

10:18 م

عاجل.. مفاجآت في تشكيل منتخب مصر أمام ليبيريا

08:02 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements