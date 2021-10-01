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أسعار الدولار في البنوك اليوم الجمعة 1-10-2021

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 12:11 ص
أسعار الدولار
أسعار الدولار
حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الدولار اليوم الجمعة في البنوك العاملة في مصر، مع بداية الأجازة الأسبوعية للقطاع المصرفي.


وسجلت العملة الأمريكية أعلى سعر في مصرف أبو ظبي الاسلامي بقيمة 15.67 جنيها، في حين  يقدم بنك مصر أقل سعر لبيع الدولار 15.69 جنيها

سعر الدولار اليوم 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصري
15.66 جنيه للشراء.
15.75 جنيه للبيع.
 
سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري
15.64 جنيه للشراء.
15.74 جنيه للبيع.
 
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
15.65 جنيه للشراء.
15.75 جنيه للبيع.
 
سعر الدولار فى بنك القاهرة
15.66 جنيه للشراء.
15.76 جنيه للبيع.
 
سعر الدولار فى بنك مصر
15.64 جنيه للشراء.
15.74 جنيه للبيع.
 
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"
15.66 جنيه للشراء.
15.76 جنيه للبيع.
 
سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
15.68 جنيه للشراء.
15.76 جنيه للبيع.

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