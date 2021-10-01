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خالد عكاشة: تتبع تمويل التنظيمات الإرهابية من أصعب القضايا

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 05:31 ص
خالد عكاشة
خالد عكاشة
شيماء حسن
وجه العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، التحية والتقدير إلى جهاز الأمن الوطني المصري بعد نجاحه في إحباط مخطط إحياء تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية وتنفيذ هذه الضربة المتميزة.

وقال "عكاشة" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي" اليوم الخميس: "اعتقد أننا أمام مشهد أظنه أنه حصاد لشهور وقد يمتد إلى سنوات من الجهد وجمع معلومات".

وأشار إلى أن أصعب القضايا هي قضايا تتبع عميلة تمويل التنظيمات الإرهابية وهو أمر مرهق لكل أجهزة الأمن على مستوى العالم، مؤكدًا أن تمويل الإرهاب هو أخطر الحلقات في النشاط الإرهابي وأصعب عمليات الوصول إليه ويستخدم طرق التفاتية شديدة التعقيد.

وأوضح أن تمويل النشاطات الإرهابية بشكل غير شرعي عن طريق نشاطات اقتصادية رسمية بالدولة، لافتًا إلى أن ما فعلته هذه الأجهزة الأمنية يمثل ضربة مصرية صميمة تسمح لنا أن نفخر بجهازنا الأمني بإحباط محاولة تنظيم الإخوان الذي يريد تجربة كل السبل من أجل إعادة نشاطه وأن يوفر لعناصره قدرًا هائلًا من التمويل، وهو لن يكف عن مثل هذه المحاولات.

الكلمات المفتاحية

مصر خالد عكاشة تمويل الإرهاب الإرهاب

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