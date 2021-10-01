خالد عكاشة: تتبع تمويل التنظيمات الإرهابية من أصعب القضايا

وجه العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، التحية والتقدير إلى جهاز الأمن الوطني المصري بعد نجاحه في إحباط مخطط إحياء تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية وتنفيذ هذه الضربة المتميزة.





وقال "عكاشة" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي" اليوم الخميس: "اعتقد أننا أمام مشهد أظنه أنه حصاد لشهور وقد يمتد إلى سنوات من الجهد وجمع معلومات".





وأشار إلى أن أصعب القضايا هي قضايا تتبع عميلة تمويل التنظيمات الإرهابية وهو أمر مرهق لكل أجهزة الأمن على مستوى العالم، مؤكدًا أن تمويل الإرهاب هو أخطر الحلقات في النشاط الإرهابي وأصعب عمليات الوصول إليه ويستخدم طرق التفاتية شديدة التعقيد.



