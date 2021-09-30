عاجل.. للمرة الثانية حودة بندق يتعرض لحادث سير تعرف علي التفاصيل!

تعرض المطرب حودة بندق ، لحادث سير مرة أخرى، وذلك بعد الحادث الأول الذي تعرض له قبل أيام.



وكتب حودة بندق عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك": "حمدلله ربنا سترها عليا الحمدلله رب العالمين .. العجلة بتاعت العربية فرقعت علي الدائري .. الحمدلله الحمدلله انا كويس مفيش اي حاجه الحمدلله .. ربنا يسترها علينا جميعاً يا رب".



وتعرض مؤخرا المطرب الشعبي حودة بندق ومدير أعماله أحمد الطحاوي والسائق الخاص به لحادث سير على الطريق الدائري مقابل كايروفيستيفال خلال توجههم إلى بنها لإحياء حفل هناك أدى إلى انقلاب السيارة وذلك بعد سقوط صندوق من اعلى سيارة نقل كبيرة "مقطورة" تسير أمامهم.



وتم نقلهم إلى المستشفى على الفور وبهم كسور وجروح كبيرة، ولم يستطع حودة بندق إحياء الحفل بسبب الجروح التي تعرض لها، وتماثيل حودة بندق للشفاء مؤخرا.



