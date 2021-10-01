الصحة تكشف عن تطبيق للكشف عن متلقي اللقاح

كشف الدكتور محمد عبد الفتاح، وكيل وزارة الصحة للشئون الوقائية، التفاصيل المتعلقة بإصدار تطبيق جديد من وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة الاتصالات على الهواتف الذكية يشتمل على بيانات الحاصلين على اللقاحات.





وقال "عبدالفتاح" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الخميس أن هذا التطبيق سيتضمن على ثلاث رسائل ملونة إذا كانت باللون الأحمر تعني أن الشخص لم يتلقى اللقاح.





وأشار إلى أن اللون الأصفر تعني أنه حصل على جرعة واحدة، في حين أن اللون الأخضر تعني أنه حصل على جرعتين وذلك تسهيلًا خاصة أن جميع الأنشطة العامة بالدولة أو العاملين بالمؤسسات الحكومية والتعليم تتطلب التعرف على مدى حصولهم على التطعيم.



