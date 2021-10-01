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دنيا ماهر تكشف لـ"الفجر الفني" عن أعمالها الفنية القادمة

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 12:22 ص
دنيا ماهر
دنيا ماهر
ولاء عبد الناصر
كشفت الفنانة دنيا ماهر عن الأعمال الفنية التى تستعد لها خلال الفترة المقبلة، حيث تعيش حالة من النشاط الفنى، مابين السينما والدراما.


وقالت دنيا ماهر في تصريحات خاصة ل "الفجر الفني"، إنها تستعد لمسلسل غرفة 207، وهو مسلسل يضم كل حلقة قصة مختلفة، كما أيضاً تشارك في فيلم برا المنهج، وفيلم حامل اللقب مع الفنان هشام ماجد.


واستطاعت دنيا ماهر أن تلفت الأنظار خلال مشاركتها في مسلسل 100 وش، مع النجمة نيللي كريم، والنجم آسر ياسين.



وكانت أحدث أعمال دنيا ماهر، فيلم "النمس و الأنس" مع النجم محمد هنيدي ، من ﺇﺧﺮاﺝ: شريف عرفة ، ﺗﺄﻟﻴﻒ: كريم حسن بشير ، و يشارك في البطولة كلا من : محمد هنيدي ، منة شلبي ، عمرو عبدالجليل ، صابرين ، دنيا ماهر ، بيومي فؤاد ، سليمان عيد ، و غيرهم من الفنانين.

الكلمات المفتاحية

منوعات فن دينا ماهر دراما الفجر الفني

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