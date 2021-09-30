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إصابة أمين شرطة أطلق عليه النيران من سيارة مسرعة في أسوان

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 11:51 م
مديرية أمن أسوان
مديرية أمن أسوان
فتح الله رضوان
سادت حالة من الفزع بين الأهالي بمدينة نصر النوبة في محافظة أسوان، بعد أن سمعوا إطلاق أعيرة نارية بشكل عشوائي، وتداول أنباء عن إصابة شخص.

وبالفحص تبين أن سيارة مجهولة الهوية عند مدخل نصر النوبة أٌطلقت منها أعيرة نارية وأصيب أمين شرطة.

وتم استدعاء سيارة الإسعاف لنقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم بالمستشفى.

فيما تم تشكيل فريق أمني لكشف الواقعة والوقوف المستجدات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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