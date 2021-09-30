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طارق السيد يحشد 20 لاعبا لمواجهة بورتو

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 11:52 م
بوابة الفجر
ميادة كرم


تقام في الثانية والنصف من عصر اليوم الجمعة مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثانية من دوري القسم الثاني .

ويسعى فريق الترسانه لتحقيق الانتصار من أجل تحقيق حلم الصعود مره أخري للدوري الممتاز، كما يسعى بورتو لخطف نقاط اللقاء .

وتشهد قائمة الترسانة تواجد كلاً من : مؤمن جابر - علي فرج - احمد محمد احمد - سعيد احمد - بلال عارف - احمد علي - محمد سعيد - كريم زين - ابراهيم منصور - احمد محمد فتحي - وليد فوزي - محمود خالد - مروان شاهين - اسلام مسعود عامر - رضا سيد - محمد محمود عبدالعاطي - محمد ناجح - محمد محمد محمود - ايهاب فؤاد - أحمد عارف .

وتشهد المباراه غداً غياب كلاً من اللاعب محمد جمعه شيكا للإيقاف و نانا كوامي ومحمود اسماعيل رامبو للإصابه .

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