Advertisements

مجلس الأمن يمدد تفويض البعثة الأممية للدعم في ليبيا حتى 31 يناير

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 11:53 م
بوابة الفجر
وكالات
 
تبنى مجلس الأمن الدولي الخميس بالإجماع قرارا يمدد حتى 31 يناير تفويض بعثته إلى ليبيا، في تطوّر يضعف موقف المبعوث الأممي بعد ثلاثة أسابيع من الاستقطاب الحاد بين لندن وموسكو.

وكان من المفترض أن يمدد مجلس الأمن في منتصف سبتمبر تفويض بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشكل شبه آلي لمدة عام، خصوصا وأن البلاد على مشارف انتخابات رئاسية مقررة في 24 كانون الأول/ديسمبر ترمي إلى طي صفحة حرب استمرت عشر سنوات.

لكن روسيا هددت باستخدام حق النقض "الفيتو" وهي لم توافق على النص الذي أعدته المملكة المتحدة رافضة الإشارة إلى انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا وإلى مستقبل المبعوث الأممي الخاص.

وإزاء انسداد الأفق اضطر مجلس الأمن إلى إقرار تمديد تقني لتفويض البعثة لمدة 15 يوما حتى 30 سبتمبر لإتاحة مزيد من الوقت للمفاوضات بين موسكو ولندن، لكن من دون جدوى.

وقال دبلوماسيون إن روسيا هدّدت الأربعاء مرة جديدة باستخدام حق النقض ضد النص البريطاني المعدّل، وبالتالي ألغي التصويت على النص.

وليل الأربعاء-الخميس صعدّت موسكو موقفها وعرضت نصا من صياغتها، في تحد صريح للمملكة المتحدة.

وإثر اجتماع طارئ عقد صباح الخميس للدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا) لحلحلة الأزمة، أقر المجلس تمديدا تقنيا ثانيا حتى 31 يناير.

وأعربت الدول الغربية والإفريقية الأعضاء في المجلس عن "أسفها" لهذه النتيجة.

ووصفت الولايات المتحدة التمديد التقني الثاني بأنه "مؤسف" فيما طالبت كينيا بتولي شخصية إفريقية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

من جهتها أوضحت فرنسا أن المؤتمر الدولي الذي تعتزم تنظيمه مع ألمانيا وإيطاليا سيعقد في 12 نوفمبر.

أخبار تهمك

التعليم تحدد آليات غلق المدارس حال ظهور إصابات كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - لابورتا يتخذ قراره النهائي بشأن إقالة كومان

منذ ساعة و نصف

عاجل.. موسيماني يرفض رحيل " أخطبوط " الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

الزرع سيموت والمياه ستختفي.. مفكر يحذر من كارثة بعد كورونا (فيديو)

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. شيكابالا يفجر أزمة مدوية في الزمالك

منذ يوم

عاجل.. تطور جديد بشأن أزمة منع القيد في الزمالك

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل - ثلاثي برشلونة يطالبون لابورتا بإقالة كومان.. لا يعرف شيئًا عن التدريب

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. "شريف" يرسم البسمة على وجه كيروش بهدف ثان لمصر(فيديو)

منذ أقل من ساعتين

عاجل.."شريف" يسجل أول هدف لمصر في عهد كيروش (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. حقيقة حصول الأهلي على توقيع أشرف بن شرقي

منذ حوالي 15 ساعة

صدمة في بيراميدز بسبب صفقة الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على سبب رفض رامي عاشور زواج شقيقه من نيللي كريم

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. كيروش يستقر على تشكيل مصر لمباراة ليبيريا وسط مفاجأت بالجملة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - حقيقة رحيل موسيماني عن الأهلي

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل.. مفاجآت في تشكيل منتخب مصر أمام ليبيريا

منذ حوالي 4 ساعات

محمد شريف "الحريف" ماكينة أهداف لا تتوقف (أرقام)

منذ ساعة و 7 دقيقة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:22 ص

التعليم تحدد آليات غلق المدارس حال ظهور إصابات كورونا

عاجل.. تطور جديد بشأن أزمة منع القيد في الزمالك

10:01 م

عاجل - لابورتا يتخذ قراره النهائي بشأن إقالة كومان

10:40 م

عاجل.."شريف" يسجل أول هدف لمصر في عهد كيروش (فيديو)

10:18 م

عاجل.. مفاجآت في تشكيل منتخب مصر أمام ليبيريا

08:02 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements