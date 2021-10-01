فريدة الشوباشي: "التراث ظلم المرأة" (فيديو)

قالت الكاتبة فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، إن الأفكار الرجعية تقلل من حقوق المرأة، وتحط من قدر الرجل العربي والمصري على حد سواء، مشيرة إلى أن تلك الأفكار تقول بأن الرجل لا ينبغي له رؤية امراأة ذات شعر لأنها تثير شهوته.





أضافت "الشوباشي"، خلال حوارها مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن التراث كان ظالما للمرأة، مستطردة: "أمي كانت بتديني بيضة على الفطار، وبتدي أخويا اتنين علشان هو ولد".



