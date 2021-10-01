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فريدة الشوباشي: "التراث ظلم المرأة" (فيديو)

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 05:16 ص
فريدة الشوباشي
فريدة الشوباشي
كساب أحمد
قالت الكاتبة فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، إن الأفكار الرجعية تقلل من حقوق المرأة، وتحط من قدر الرجل العربي والمصري على حد سواء، مشيرة إلى أن تلك الأفكار تقول بأن الرجل لا ينبغي له رؤية امراأة ذات شعر لأنها تثير شهوته.

أضافت "الشوباشي"، خلال حوارها مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن التراث كان ظالما للمرأة، مستطردة: "أمي كانت بتديني بيضة على الفطار، وبتدي أخويا اتنين علشان هو ولد".

وتابعت عضو مجلس النواب، أن مصر كانت لديها ملكات منذ 5 آلاف عام، وكان العالم أجمع يحترم المرأة المصرية ويقدرها، مشيرة إلى أن الكفاءة والقدرة ليس لها علاقة بالجنس، وإذا لم تكن الأنثى موجودة لن يكون هناك حياة في الكون.

الكلمات المفتاحية

فريدة الشوباشي المرأة التراث

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