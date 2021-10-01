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اليوم.. الداخلية في مواجهة مثيره مع بتروجت في القسم الثاني

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 12:13 ص
بوابة الفجر
نورهان فضل


يلتقي في الثانية والنصف من عصر اليوم الجمعة فريق الداخلية بقيادة سيد عيد مع فريق بتروجت بقيادة ربيع ياسين بملعب الشرطة بالعباسية، ضمن منافسات الجولة الأولى للموسم الجديد بدوري القسم الثاني.

ويبحث الفريقان عن تحقيق الإنتصار لتقديم أوراق الإعتماد مبكرا لأندية المجموعة الثانية .

وتعاقد الداخلية مؤخرا مع عدد من اللاعبين منهم بركات حجاج، من الترسانة ومحمد جمال حارس مرمى، وأحمد كمال لاعب بتروجت، وثنائي غزل المحلة محمد سامي، محمد حمدان، ضياء قنديل لاعب سيراميكا .

كما ضم بتروجت عدد من الصفقات منهم محمد سعيد مدافع العبور ،نادر عبدالعاطي مهاجم نبروة ،محمد عبدالخالق "دقدق" باك رايت المريخ، اسلام حسين خط وسط أبوقير للاسمدة ،احمد رضا هاشم ، محمد نور هداف الجزيرة محمد عكاشة ديفندر سوهاج ، طه نادي مهاجم بني سويف، وحسام البدري ظهير الأيسر لبني سويف ،احمد رزق حارس سرس ،وهادي رياض مدافع دجلة وكفر الشيخ، وأنس شندي لاعب الفيوم وعلي صابر من البنك الاهلي وأحمد عبد الظاهر لاعب أسوان .

وخاض الداخلية عدة تجارة ودية منها الفوز على النصر الكويتي 2/1 وخسر من العبور 2/1 وتعادل مع حرس الحدود 0/0 ومع بنها 1/1، وتعادل مع بلدية المحلة 1/1، وفاز على ألماظة 0/3، فاز  على فريق أسوان 0/1، وفاز على بني سويف 0/1، وفاز على النجوم 0/4، وفاز على اتحاد الشرطة 1/2.

وخاض الفريق البترولي عدة مباريات ودية منذ بداية فترة الإعداد، حيث حقق الفوز علي البلاستيك بهدف وعلي الساحل السعودي بثلاثة أهداف لهدف وحدائق الاهرام بثلاثية نظيفة، والغابة بنفس النتيحة، وفاز على الحرس، بهدفين دون رد، وأيضا علي شبين القناطر بهدفين د، وتعادل مع الأهلي بدون أهداف ،ووأيضا فاز علي بني سويف بهدفين لهدف، وعلي الفيوم بهدفين لاشي، وتعادل مع دكرنس بهدف لكلا منهما .




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