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عبدالله مشرف يكشف حقيقة اعتزاله الفن (فيديو)

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 12:26 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
كشف الفنان عبدالله مشرف، حقيقة اعتزالع الفن، قائلا: "كنت بتكلم والناس أخدت الكلام كأنه جد.. الفنان مبيعتزلش".

وأشار "مشرف"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أن الفن ليس فيه اعتزال، لافتا إلى أنه ليس غاضبا من الوضع الفني، وعدد الأعمال انخفض للجميع، لافتا إلى أنه يعرض عليه أعمال فنية ولا يهتم بحجم الدور.

وأضاف الفنان عبدالله مشرف، "الدور اللي يعجبني بحبه، ومفيش اعتزال ولا في فنان بيعتزل، وحتى أدواري الصغيرة الناس بتحبها".

يذكر أن آخر أعمال الفنان عبدالله مشرف مسلسل "اتنين في الصندوق" الذي تم عرضه في دراما رمضان الماضي بطولة أوس أوس، حمدي المرغني، إنتصار، حجاج عبد العظيم، صلاح عبدالله، نهى عابدين، هايدي رفعت، تأليف لؤي السيد، إخراج محمد مصطفى.

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عبدالله مشرف بوابة الفجر الفجر اعتزال عبدالله مشرف

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