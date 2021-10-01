علي اوسكار يتحدث عن تعادل دمنهور مع الزرقا في افتتاحية الممتاز "ب"

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تحدث علي أبوطالب "اوسكار" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي دمنهور عن تعادل الفريق اليوم مع نظيره نادي دمنهور في افتتاحية مباريات المجموعة الثالثة "مجموعة بحري" بالقسم الثاني.





وانتهت المباراة بالتعادل السلبي بين نادي دمنهور ونظيره الزرقا في المباراة التي جمتعهم ظهر اليوم الخميس في افتتاحية مباريات المجموعة الثالثة "مجموعة بحري" بالممتاز "ب".





وقال اوسكار:" تعادل اليوم غير مرضي، ولكنه أفضل من فقد الـ"3" نقاط، وظلمنا من الجانب التحكيمي، هناك ركلة جزاء لمصلحتنا لم تحتسب".





واختتم:" تعادل اليوم أمام نادي الزرقا لن يؤثر علي مسيرتنا في دوري الدرجة الثانية، وهذا التعادل دافع كبير لجميع اللاعبين للفوز بالمباراة القادمة وحصد الـ"3" نقاط واسعاد الجماهير".



اليكم ترتيب المجموعة الثالثة "مجموعة بحري":

1- دكرنس 3 نقاط

2- سبورتنج 3 نقاط

3- الأوليمبي 3 نقاط

4- أبو قير نقطة

5- شيكو نقطة

6- الصيد المحلة نقطة

7- الحمام نقطة

8- كفر الشيخ نقطة

9- المصري بالسلوم نقطة

10- الزرقا نقطة

11- العاب دمنهور نقطة

12-البلدية بدون نقاط

13-المجد السكندري بدون نقاط

14- المنصورة بدون نقاط

15- حرس الحدود بدون نقاط

16- الرجاء بدون نقاط.