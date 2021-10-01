أستاذ بجامعة أكسفورد: أي لقاح معتمد يعطي مناعة بنسبة تصل لـ95% (فيديو)

قال الدكتور محمد سلمان، أستاذ المناعة بجامعة أكسفورد، إن فكرة التخوف من الحصول على اللقاح ما زالت موجودة، رغم أن الاعذار او الحجج المتمثلة في عدم اختبار اللقاح على عدد كافي من الناس انتهت، خاصة أن اللقاحات استخدمت وطعم ما يقرب من 6 مليار شخص حول العالم.



ولفت "سلمان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية " الاولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الخميس، إلى أن اللقاحات التي حصلت على ترخيص من الجهات العلمية آمنة وفعالة، مشيرًا إلى أن أي لقاح معتمد يعطي مناعة بنسبة تصل لـ90 أو 95% في منع حدوث مضاعفات شديدة حال الإصابة.



وأشار إلى أن الفيروسات التنفسية منها عائلة فيروسات كورونا متواجدة منذ مئات السنوات، واكتشفت منذ ما يقرب من 60 عامًا، وفي الغالب ستستمر معنا الفترة المقبلة، ولكن هناك ضرورة لزيادة المناعة من خلال الحصول على اللقاحات المختلفة.

