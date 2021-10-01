طبيب يحذر من مخاطر الولادة القيصرية

حذر الدكتور عمر حسن، أستاذ النساء والتوليد ومقرر المجلس القومي للسكان السابق، من مخاطر الولادة القيصرية ولاسيما بعد وصول نسبها في مصر منذ عام 2014 إلى 52%.





وقال "حسن" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي" في عام 2000 كانت نسبة الولادة القيصرية في مصر 10% فقط، وهي كانت نسبة مقبولة وقتها، ولكن في عام 2014 فوجئنا بوصول هذه النسبة إلى 52%.





وأضاف أستاذ النساء والتوليد: "مصر كانت تحتل الرقم الثالث عالميًا في ترتيب الدول الأعلى في عمليات الولادة القيصرية، وحتى الآن لا يوجد إحصاء موثق بأعداد الولادات القيصرية منذ عام 2014"، مؤكدًا أن هناك مخاطر للولادة القيصرية غير المبررة سواء على صحة الأم أو الجنين.



