مكتب "جلب الحبيب وردّ المطلقة".. أغرب مهن سيعمل بها الفنانين في حال الاعتزال

بتحقيق أمنية التمثيل والاكتفاء بها، وبسبب مشاكل تفاهميه مع الزملاء، أو بالعثور على مهنه أخرى لجلب المال، فكر بعض من الممثلين بمهن أخرى يأجلون إليها في حالة الاعتزال، وستعرض الفجر في السطور التالية أغرب مهن سيعمل بها الفنانين في حالة الاعتزال.





عمرو عبد الجليل

كشف الفنان عمرو عبد الجليل، عن شكل الحياة التي يتمنى أن يعيشها، قائلًا: "نفسي يكون عندي قطعة أرض وأربي فيها بطتين ووزتين وأعيش الحياة البدائية البسيطة اللطيفة بعيد عن الإنترنت والموبايل والحياة وصخبها".





وأضاف خلال لقائه ببرنامج "سهرانين" الذي يقدمه الفنان أمير كرارة بقناة "أون إي":"ممكن أبطل تمثيل برغم إن وأنا صغير في المدرسة كان نفسي أمثل بس خلاص حققت الأمنية والحياة مش هتقف عند أمنية واحدة".





عايدة غنيم

كتبت الفنانة الشابة عايدة غنيم عبر صفحتها على "فيسبوك": "تراودني فكرة مجنونة طول الليل وهي إنى أترك شغلتي اللي مش بشتغلها أصلا.. وافتح مكتب لجلب الحبيب ورد المطلقة وتفعيل (البروتوكول) في نصف ساعة.. أيه رأيكم يا جماعة الخير؟".





يذكر أن عايدة غنيم تغيب عن شاشات السينما والتلفزيون منذ فترة طويلة حيث كان آخر أعمالها مسلسل "آه من حوا" الذي عرض عام 2016، لتختفي بعدها عن الساحة تمامًا.





سعد الصغير

أما الفنان سعد الصغير، فكشف أنه في حال اعتزاله الغناء يتمنى أن يعمل خادما فى المسجد، مؤكدا أنه يمتلك جمعية شرعية وعربيات دفن موتى ويدعم حوالي 92 أسرة محتاجة، وقال: "هذه التجارة مع الله التي تجعلني أستمر في العمل إلى الآن، وبقول لربنا سامحني".





وأوضح خلال حواره ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة"، وأنه يتمنى حياة أفضل لابنه ويخاف على أخوته، قائلا "خايف ابني يتجوز عرفي، وعايزه أحسن مني وبقول له خاف على أختك ومتعملش في حد كده"، حيث كان في بداية غنائه كان يعمل من أجل الأكل فقط وليس المال، كان يطبل للحريم في التنجيد عشان سندوتش لحمة، منوه بأنه حال عودة الزمن به للخف سيعمل على مساعدة الفنانة أمينة ومحمود الليثي للعمل في السينما مع السبكي.





عادل إمام

إلى ذلك، كشف الزعيم عادل إمام، حين اعتزال الفن يعمل كداعية ديني، قائلا: "هناك دعاة أشبة بالفضائيين؛ ولو بطلت فن هشتغل داعية ديني علشان أكسب فلوس".





وأشار في حوار تلفزيوني سابق مع الإعلامي عمرو الليثي:" أفكر في العمل كداعية إسلامي بعد اعتزال الفن والتمثيل فهو يحقق ربح كبير، فهناك بعض من الدعاة الإسلاميين يكون هدفهم الربح في المقام الأول وليس الدعوة والموعظة".





أحمد مظهر

وبيّن الفنان الراحل أحمد مظهر بعد خلاف كبير نشب بينه وبين سندريلا سعاد حسني، حيث أصرت على وضع اسمها على تتر فيلم قبل اسمه، وبعد هذا الإصرار قرر الفنان الراحل التنازل عن تقديم الفيلم معها.





وقال في إحدى المقابلات الصحفية إنه يفكر في فتح ورشة إصلاح سيارات في منزله، ويرجع هذا لشغفه بالميكانيكا وتصليح السيارات.



