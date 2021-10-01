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"قرار زواجنا ما خدش أكثر من 3 ثواني".. هشام عاشور يروي قصةارتباطه بنيللي كريم

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 12:45 ص
نيللي كريم وزوجها
نيللي كريم وزوجها
ولاء عبد الناصر


حلت النجمة نيللى كريم وزوجها بطل الإسكواش هشام عاشور وأخيه رامى عاشور ضيوفا على برنامج "معكم منى الشاذلى"، الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى، على قناةcbc الفضائية.


وقال هشام عاشور عن كيفية زوجه من نيللي كريم: "جوازى من نيللى كريم قرار أخد 3 ثوان، هي دايما جميلة وبتشجعنى، وبخاف عليها عشان طيبة مكنتش أعرفها قبل كدة".

وتابع : "فى 2017 شفتها فى مهرجان فى نيويورك بأمريكا ومتكلمناش خالص، ومتصورتش معاها".

واختتم: "يوم الفرح نزلت البسين قبل كتب الكتاب، وفجأة المأذون جه بدرى، خدت دش ولبست وكتبنا الكتاب، "مخوفتش أدخل دائرة الضوء بعد زواجى من نيللى كريم، أنا نيتى ونيتها كانت سليمة ، فتوكلنا على الله".

وكانت آخر أعمال نيللي كريم مسلسل «ضد الكسر»، الذي عُرض في دراما رمضان الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا عند عرضه، وشاركها البطولة كل من محمد فراج، لقاء الخميسي، هشام إسماعيل، مصطفي درويش، تارا عماد، حمزة العيلي، نهير أمين، نور إيهاب، لؤي عمران، سينتيا خليفة، جمال يوسف، رمزي العدل، رغدة جلال وكوكبة من النجوم، من تأليف عمرو الدالي وإخراج أحمد خالد.
"قرار زواجنا ما خدش أكثر من 3 ثواني".. هشام عاشور يروي قصةارتباطه بنيللي كريم
"قرار زواجنا ما خدش أكثر من 3 ثواني".. هشام عاشور يروي قصةارتباطه بنيللي كريم
"قرار زواجنا ما خدش أكثر من 3 ثواني".. هشام عاشور يروي قصةارتباطه بنيللي كريم
"قرار زواجنا ما خدش أكثر من 3 ثواني".. هشام عاشور يروي قصةارتباطه بنيللي كريم

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